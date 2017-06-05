Песков объяснил значение слов Путина о Трампе "мужик перебирает"

"Там из контекста абсолютно четко было понятно. Речь шла именно о предвыборной кампании, речь шла о том, что, естественно, как и все в мире, наши СМИ были достаточно активны, показывали и выступления Трампа, и фрагменты его общения с предвыборной аудиторией, и так далее", - сказал на брифинге Песков, которого цитирует ТАСС.

"Здесь в данном случае президент имел в виду, что внутренняя энергетика тогдашнего кандидата Трампа, конечно, отличалась от внутренней энергетики других кандидатов. Как показал исход выборов, эта энергетика была более по сердцу американскому избирателю - вот о чем говорил президент Путин", - пояснил представитель Кремля, пишет newsru.com

В минувшую пятницу в ходе пленарного заседания ПМЭФ Путин, комментируя обвинения в адрес России о вмешательстве в американские выборы, заявил о попытках Запада "переложить все с больной головы на здоровую". "А проблема не в нас, проблема внутри американской политики. Вот в чем проблема", - сказал президент.

"Команда Трампа оказалась более эффективной в этой избирательной кампании. Я сам иногда думаю: ну, перебирает мужик, - но оказалось, что он был прав, что он нашел подход к тем группам населения, к тем группам избирателей, на которые он сделал ставку", - подытожил российский лидер, добавив, что команда кандидата на пост США от Демократической партии Хиллари Клинтон при этом просчиталась и не смогла признать свою ошибку.

Путин предложил "прекратить эту бесполезную, вредную болтовню" о российском вмешательстве в американские выборы. "Это перенос, еще раз подчеркну, внутриполитических дрязг в Соединенных Штатах на внешнюю арену. Это попытка решить политические вопросы с использованием инструментов внешней политики. Это вредно, это наносит ущерб и международным отношениям, и мировой экономике, и вопросам безопасности, и борьбе с террором. Это просто наносит вред", - заявил он.

Напомним, в США продолжается расследование предполагаемого вмешательства РФ в выборы 2016 года в США. В Москве уже неоднократно категорически отметали подозрения. Владимир Путин в недавнем интервью американскому телеканалу NBC заявил, что для Москвы вмешиваться в американские выборы не было никакого смысла. "Президенты приходят и уходят, и даже меняются политические партии во власти, но основное политическое направление страны не меняется", - отметил глава государства.