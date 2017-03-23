Песков об убийстве Вороненкова: это не наша тема

Об этом "Дождю" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это не наша тема", — сказал Песков на просьбу корреспондента "Дождя" прокомментировать убийство Вороненкова.

В четверг, 23 марта, в Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Сообщалось, что в центре Киева на пересечении улиц Пушкинской и бульвара Шевченко застрелили двух человек.

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«Была перестрелка около 40 минут назад. Охранник погибшего ранил нападавшего, а нападающий еще ранил охранника, кроме того, что убил одного человека», — рассказал глава полиции Киева Андрей Крищенко. Позже он подтвердил, что один из погибших — Вороненков.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев в эфире Дождя заявил, что Вороненков шел на встречу с ним.