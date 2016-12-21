Песков назвал "закон Димы Яковлева" оправдавшим себя

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Телеканал "Дождь"
среда, 21 декабря 2016 г. 14:49
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «закон Димы Яковлева» оправдал себя и разговор о его отмене не ведется, передает «Интерфакс».
Dmitrijus Peskovas
© Sputknik/Scanpix

«В подходе президента каких-либо изменений нет, и мне неизвестно о каких-то новых подходах в этом вопросе», — сказал Песков.

Он также добавил, что «этот запрет вполне себя оправдал, и сейчас вообще такой дискуссии не ведется».

В конце ноября уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов тоже заявлял, что оснований для отмена «закона Димы Яковлева» нет. Он добавил, что они расмотрят такую возможность, если будут какие-то подвижки с американской стороны.

«Закон Димы Яковлева» действует в России с 1 января 2013 года. Он запрещает гражданам США усыновлять российских детей. Этот закон был принят после нескольких сообщений о жестоком обращении американских усыновителей с приемными детьми из России, в том числе после гибели Димы Яковлева, произошедшей по вине приемных родителей.

Телеканал "Дождь"
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