Песков назвал призывы к участию в шествии "против коррупции" Навального провокацией

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Телеканал "Дождь"
пятница, 24 марта 2017 г. 15:00
Призывы к выходу на шествие «против коррупции» по Тверской улице в Москве 26 марта, которое организует основатель Фонда борьбы с коррупцией и политик Алексей Навальный, — это провокация, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
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«Мы знаем, что ряд лиц призывают к тому, чтобы выходить на улицы. Это незаконно. Это незаконные призывы, и это фактически не что иное, как провокация. Мы отмечаем заблаговременную работу, которую проводят московские власти и московские органы охраны правопорядка, которые заблаговременно информируют граждан относительно того, что какие-либо акции, о которых упоминалось, они будут идти в нарушение закона, потому что они не были согласованы», — сказал Песков.

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Ранее МВД сняло с себя ответственность за «негативные последствия» для участников акции на Тверской.

«В случае несогласованности этих мероприятий органы власти и правоохранительные органы не несут ответственности за наступление каких-либо возможных негативных последствий с учетом того, что не будут проводиться антитеррористические досмотровые мероприятия, как того требует закон», — сказал первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

Накануне Навальный описал порядок действий на шествии и митинге 26 марта на Тверской улице. Он предлагает участникам шествия 26 марта в 14:00 «выйти из любого метро, в любой точке Тверской улицы и идти против часовой стрелки, если представить оба тротуара окружностью».

Власти Москвы ранее отказались согласовать акцию в центре города, но не предложили альтернативный маршрут. Навальный заявил, что, согласно трактовке Конституционного суда, акцию на Тверской улице можно считать согласованной.

Также Навальный пообещал подать жалобу в Европейский суд по правам человека относительно каждого задержанного в ходе шествия и митинга.

Позже, накануне вечером, в Москве задержали 11 человек за передачу стикеров в поддержку антикоррупционной акции.

Заявки на проведение подобных акций были поданы более чем в 70 городах, но во многих из них митинги не были согласованы.

Цель акции, по словам Навального, привлечь внимание к расследованию Фонда борьбы с коррупцией о Дмитрии Медведеве. В часовом ролике и сопровождающих в нем документах говорится о том, что доверенные лица российского премьера через сеть некоммерческих благотворительных фондов владеют крупным имуществом: недвижимостью, яхтами, агрокомплексом и винодельнями.

Телеканал "Дождь"
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