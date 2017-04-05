Песков: Кремль не занимается организацией митингов после взрыва

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bbcrussian.com
среда, 5 апреля 2017 г. 15:58
Кремль не занимается организацией митингов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
© Sputnik

Так в Кремле отреагировали на публикацию газеты "Коммерсант", где говорилось, что администрация президента рекомендовала руководителям регионов провести митинги против терроризма в связи со взрывом в Санкт-Петербурге.

"Кремль не занимается организацией митингов, поэтому я не могу вам сказать, состоятся ли митинги в регионах, и если состоятся, то в каких, и кто будет организатором. Мне неизвестно о каких-то сигналах из Кремля", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Консолидация общества плане взаимной поддержки и неприятия терроризма по всей стране налицо, подчеркнул он.

По данным СМИ, митинги должны пройти по всей стране в эту субботу 8 апреля при участии всех парламентских партий.

В свою очередь в самих партиях заявили, что ничего не слышали о подготовке акции, но готовы в ней участвовать.

В понедельник днем в Санкт-Петербурге в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" прогремел взрыв.

По последним данным, в результате взрыва на месте погибли 11 человек, затем еще трое скончались в больницах. Около 50 пострадавших находятся в больнице.

Позднее на станции метро "Площадь Восстания" было обнаружено самодельное взрывное устройство, его удалось обезвредить.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". В городе объявлен трехдневный траур.

Во вторник следователи подтвердили, что человек, совершивший взрыв в метро, - это Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.

Останки предполагаемого смертника были обнаружены в третьем вагоне поезда, ехавшего от станции "Сенная" к станции "Технологический институт".

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