Первый вице-премьер допустил покупку валюты Банком России

В условиях нынешних цен на нефть Банк России может пойти на покупку валюты. Об этом заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью агентству Bloomberg, передает «Интерфакс».

«Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятом решении нетраты дополнительных нефтегазовых доходов мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке», — сказал Шувалов.

Накануне стало известно, что правительство по итогам совещания у президента России Владимира Путина договорилось не использовать дополнительные нефтегазовые доходы от более высокой, чем было заложено в бюджете, цены на нефть. Власти также не собираются сокращать расходование суверенных фондов за счет использования доходов от продажи нефти.

Решение не тратить нефтяные сверхдоходы поддержал Банк России. «Мы приветствуем это решение, поскольку оно будет способствовать достижению цели по инфляции и большей стабильности реального курса рубля», — заявили представители регулятора.

Биржевой курс рубля на торгах в четверг вырос на фоне заявлений Шувалова о возможной покупке валюты ЦБ. Так, на 12:44 мск доллар укрепился к российской валюте на 0,6%, достигнув отметки в 59,9 руб./$1. В свою очередь, европейская валюта подорожала на 0,9% до 63,8 руб./€1. Стоимость нефти североморской марки Brent на бирже ICE укрепилась после падения 18 декабря ниже $54 за баррель. В 12:47 мск Brent торговалась у отметки $54,17 за барр.(+0,4%).