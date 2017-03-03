Первый в России осужденный за реабилитацию нацизма пожаловался в ЕСПЧ

Автослесарь из Перми Владимир Лузгин, осужденный летом 2016 года за «реабилитацию нацизма», подал в Европейский суд по правам человека жалобу.

Об этом «Коммерсанту» сообщил юридический директор правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Коротеев.

Защита Лузгина, которого осудили за репост статьи о нападении СССР на Польшу в 1939 году, настаивает, что было нарушено его право на «наказание исключительно на основании закона». Адвокаты утверждают, что суд приравнял к реабилитации нацизма факты, которые не были рассмотрены Нюрнбергским трибуналом.

Истец считает приговор за репост нарушением права на свободу выражения мнений. Лузгин утверждает, что не отрицал преступлений нацистов и не призывал к насилию.

Владимир Лузгин — первый в России осужденный по статье 354.1 Уголовного кодекса (о реабилитации нацизма).

В сентябре 2016 года он был приговорен к штрафу в 200 тысяч рублей, решение было подтверждено Верховным судом.

Лузгина осудили за репост «ВКонтакте» статьи «15 фактов о бандеровцах, или о чем молчит Кремль», где говорилось, помимо прочего, о разделе Польши по соглашению Германии и СССР в 1939 году. Публикацию он разместил в декабре 2014 года, ее за два года просмотрело 20 человек. Суд решил, что утверждение о «сотрудничестве» противоречит «фактам, установленным Нюрнбергским трибуналом».

На суде Лузгин заявил, что узнал об этом историческом факте в детстве в школе, где учился.

Статья о реабилитации нацизма была добавлена в УК накануне Дня Победы в 2014 году. Она предполагает наказание до трех лет лишения свободы, а «с использованием средств массовой информации, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения» — до пяти лет.