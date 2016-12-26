Первый самолет с телами погибших в катастрофе Ту-154 прибыл в Москву

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bbcrussian.com
понедельник, 26 декабря 2016 г. 09:10
Самолет Ил-76 с 10 телами погибших в катастрофе Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, прибыл из Сочи в Москву. Рейс также доставил 86 фрагментов потерянного лайнера, принадлежавшего российскому министерству обороны и направлявшегося в Сирию.
© Sputnik/Scanpix

Как сообщил департамент информации и массовых коммуникаций минобороны России, в Москве пройдет опознание тел погибших в авиакатастрофе, а также генетическая экспертиза.

Всего в районе крушения Ту-154 за первые сутки поисковой операции найдено 11 тел погибших и 154 фрагмента самолета, сообщили в минобороны.

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что причиной крушения Ту-154 могли стать либо техническая неисправность, либо ошибка пилотирования. "Сегодня основные версии не включают в себя террористический акт", - сказал он.

При этом главком воздушно-космических сил России Виктор Бондарев заявил, что Ту-154 был технически исправен и недавно прошел ремонт.

Обломки лайнера разносит течением

Соколов сообщил, что поисково-спасательная операция в зоне крушения Ту-154 в районе Сочи будет расширена. Фрагменты самолета и останки погибших, по его словам, могло отнести в сторону Абхазии.

"Я связался с президентом республики Абхазия, премьер-министром, поскольку течение от места предполагаемого падения самолета у нас идет в сторону государственной границы. Предположительно, что часть фрагментов самолета, останков может пересечь государственную границу",- сказал министр на заседании правительственной комиссии, созданной в связи с катастрофой самолета.

Российские военные увеличили группировку в районе падения Ту-154 до 39 кораблей и 3,5 тысяч человек, заявили в минобороны. В военном ведомстве отметили, что в операции участвуют 135 водолазных специалистов и семь глубоководных аппаратов.

Военным удалось более точно определить район падения самолета Ту-154, но поисковая операция осложняется рельефом дна. "Специалистами тщательно проанализированы данные объективного контроля с радиолокационных средств, определена траектория полета Ту-154", - пояснили в военном ведомстве.

Что случилось с самолетом минобороны

Ту-154 министерства обороны России разбился рано утром 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта в Сочи. Самолет упал в Черное море примерно в полутора километрах от берега.

На борту были 92 человека. Среди них восемь военнослужащих в званиях от капитана до генерал-лейтенанта, двое федеральных государственных гражданских служащих, филантроп и общественный деятель Елизавета Глинка, девять сотрудников российских телеканалов, 64 участника ансамбля имени Александрова и восемь членов экипажа.

В минобороны сообщили, что выживших в результате катастрофы нет.
Военный Ту-154 выполнял рейс из подмосковного Чкаловска в сирийский город Латакию. В Сочи он совершал посадку для дозаправки.

Понедельник объявлен в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154. Президентский штандарт в московском Кремле приспущен в знак уважения к памяти жертв трагедии.

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