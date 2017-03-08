Перенос выборов президента России из-за Крыма. Кому это нужно?

В Кремле заявили, что вопрос остается открытым. Русская служба Би-би-си спросила экспертов и депутатов, зачем это нужно.

Предложение сдвинуть дату голосования появилось еще на прошлой неделе, когда сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли пакет поправок в законодательство о выборах.

Самой заметной стала идея отмены открепительных удостоверений, которые часто были одним из основных инструментов фальсификаций на выборах. Кроме того, предлагается расширить полномочия наблюдателей.

В законопроекте Клишаса и Широкова есть и предложение о переносе выборов президента в 2018 году на неделю. Во вторник в интервью агентству "Интерфакс" ее поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин связал эту идею с очередной годовщиной подписания указа Путина о признании Крыма, после которого последовало присоединение полуострова к России. Украина и западные страны считают это аннексией.

"То, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, - это очень хорошо", - заявил Володин.

"Чем позже, тем лучше"

Вечером во вторник вслед за спикером Госдумы инициативу поддержала и глава Центризбиркома Элла Памфилова. Правда, Крым она уже не упоминала.

"С точки зрения проведения выборов для нас чем позже, тем лучше", - сказано в заявлении Памфиловой.

Речь идет о том, что выборы объявляются в декабре, и если они пройдут позже, то новогодние праздники будут меньше мешать кампании.

Автор поправок сенатор Клишас также уверяет, что не имел в виду Крым. На вопрос корреспондента Русской службы Би-би-си, подразумевалось ли при разработке законопроекта, что президентские выборы совпадут с празднованием годовщины признания Крыма, Клишас ответил отрицательно.

"Мы думали о том, что дата [11 марта] приходится на рабочий день из-за переноса праздников. А перенести выборы на более ранний срок - это будет слишком рано", - сказал Клишас.

В Кремле заявили, что еще не определились с позицией по поводу переноса выборов на неделю.

"Нужно будет какое-то время, безусловно, чтобы обдумать эту инициативу", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Все ради повышения явки

В Госдуме сочли предложение совместить дату голосования с крымской годовщиной логичной.

"Итог выборов понятен, Путин - национальной лидер, и альтернативы ему нет, однако власть озабочена проблемой явки", - сказал первый зампред комитета по законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").

"Сейчас каждый пытается выслужиться и сделать что-то для повышения явки, поэтому сенаторы внесли такой законопроект. Но все это - политтехнологические трюки: увеличение числа участков, камеры, отмена открепительных", - считает Емельянов.

Аннексию Россией Крыма депутат назвал "духоподъемным событием", но, как он выразился, "сложно представить, чтобы в связи с присоединением Крыма избиратели решили прийти на участки".

Ранее российские СМИ сообщали о планах Кремля провести президентские выборы в 2018 году как своего рода референдум о доверии Путина, с задачей обеспечить высокую явку. При этом сам Путин еще не объявлял о намерении баллотироваться на новый срок.

"[Если проводить выборы] 18 марта, будет высокая явка", - считает зампред думской фракции КПРФ Николай Коломейцев.

Он оценивает ее в 70%. "Потому что люди выходят из зимы, а на дачу ехать еще рано", - пояснил он.

"Власть не хочет ломать голову с явкой, ведь на выборах в Думу явка была не 50%. Они проанализировали и сделали выводы", - полагает коммунист Коломейцев.

Праздник в день тишины

"Главный плюс - это возможность безболезненно поставить выигрышную для властей тему Крыма в повестку прямо в день голосования. Это приведет и к росту явки, и к повышению общей лояльности избирателя", - считает политолог Аббас Галлямов.

Формально торжества по случаю годовщины присоединения Крыма никакого отношения к кампании Путина иметь не будут, прогнозирует эксперт.

"Поэтому праздничные мероприятия могут проходить и в день тишины, и в день голосования", - уверен он, а "тема крымского триумфа" будет работать на Путина, ведь "избиратели прекрасно знают, что присоединением полуострова они обязаны именно ему".

Политолог Андрей Колесников также считает, что крымскую тему на президентских выборах будут позиционировать "как одну из главных объединяющих и примиряющих". Кроме того, по его мнению, это поможет провести выборы как референдум о доверии Путину.

В свою очередь, политолог Григорий Голосов обращает внимание, что идея переноса выборов на 18 марта пока не одобрена президентской администрацией.

"Скорее, это личная инициатива Володина", - считает он.

"Согласятся ли с ним в Кремле, будет понятно позже. Не думаю, что предложение совершенно обязательно будет принято", - заключил эксперт.