Патрушев сообщил о более 52 млн кибератак на сайты российских госорганов

В 2016 году зафиксировано 52,5 миллиона кибератак на сайты российских государственных органов, сообщил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, передает «Интерфакс».

«В целом по стране в прошлом году выявлено и нейтрализовано 52,5 млн компьютерных атак. Для сравнения в 2015 году их было 14,4 млн», — рассказал Патрушев на выездном совещании в Уральском федеральном округе.

По его словам, цель таких атак — получить информацию ограниченного доступа и нарушить режим функционирования технических средств.

Он подчеркнул, что защищенность информационных систем России от кибератак иностранных разведок остается недостаточной и часто не отвечает существующим угрозам

«Защищенность информационных систем от компьютерных атак и средств компьютерной разведки остается недостаточной и в большинстве случаев не отвечает существующим угрозам», — приводит слова Патрушева ТАСС.