Патрушев сообщил о более 52 млн кибератак на сайты российских госорганов

«В целом по стране в прошлом году выявлено и нейтрализовано 52,5 млн компьютерных атак. Для сравнения в 2015 году их было 14,4 млн», — рассказал Патрушев на выездном совещании в Уральском федеральном округе.
По его словам, цель таких атак — получить информацию ограниченного доступа и нарушить режим функционирования технических средств.
Он подчеркнул, что защищенность информационных систем России от кибератак иностранных разведок остается недостаточной и часто не отвечает существующим угрозам
«Защищенность информационных систем от компьютерных атак и средств компьютерной разведки остается недостаточной и в большинстве случаев не отвечает существующим угрозам», — приводит слова Патрушева ТАСС.