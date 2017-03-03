Патрушев сообщил о более 52 млн кибератак на сайты российских госорганов

Телеканал "Дождь"
пятница, 3 марта 2017 г. 10:52
В 2016 году зафиксировано 52,5 миллиона кибератак на сайты российских государственных органов, сообщил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, передает «Интерфакс».
Nikolajus Patruševas
© RIA / Scanpix

«В целом по стране в прошлом году выявлено и нейтрализовано 52,5 млн компьютерных атак. Для сравнения в 2015 году их было 14,4 млн», — рассказал Патрушев на выездном совещании в Уральском федеральном округе.

По его словам, цель таких атак — получить информацию ограниченного доступа и нарушить режим функционирования технических средств.

Он подчеркнул, что защищенность информационных систем России от кибератак иностранных разведок остается недостаточной и часто не отвечает существующим угрозам

«Защищенность информационных систем от компьютерных атак и средств компьютерной разведки остается недостаточной и в большинстве случаев не отвечает существующим угрозам», — приводит слова Патрушева ТАСС.

Телеканал "Дождь"
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Россия

Патрушев сообщил о более 52 млн кибератак на сайты российских госорганов

Nikolajus Patruševas
В 2016 году зафиксировано 52,5 миллиона кибератак на сайты российских государственных органов, сообщил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, передает «Интерфакс».

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