Патрушев изучает идею пускать иностранцев в Петербург без виз на 72 часа

bbcrussian.com
суббота, 28 января 2017 г. 16:19
Совет безопасности России изучает возможность организации 72-часового безвизового въезда в Санкт-Петербург для туристических групп, заявил секретарь совбеза Николай Патрушев.
Nikolajus Patruševas
© RIA/Scanpix

По его словам, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обратился с этим вопросом к властям, но решения пока не было принято.

Предложения губернатора сейчас рассматривают "ведомства, в компетенцию которых входит этот вопрос", - добавил Патрушев.

Сейчас туристы, прибывающие в город на паромах, могут без получения визы оставаться в нем в течение 72 часов.

Руководство Санкт-Петербурга обращалось к федеральным властям с просьбой разрешать въезжать в город на трое суток без получения виз и тем, кто прибыл на самолете.

На этой неделе Российский союз туриндустрии сообщил, что Полтавченко обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести безвизовый въезд для туристических групп, прибывающих в город авиатранспортом. Организация ссылается в своем сообщении на главу комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрея Мушкарева.

Согласно сообщению, эту инициативу сейчас рассматривают Патрушев и глава МИДа России Сергей Лавров.

Власти города надеются, что решение о безвизовом режиме будет принято в ближайшие дни.

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