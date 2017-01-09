Патриарх Кирилл рассказал о мальчике, ради молитвы отказавшемся от поездки в Европу

Мальчик написал об этом предстоятелю Русской православной церкви в письме, и патриарха очень обрадовал его поступок. Он лично поздравил юного верующего спортсмена-горнолыжика с Рождеством Христовым.

В своем поздравлении всем собравшимся на празднике в Кремле патриарх сказал: "Какой большой путь прошла страна, какой большой путь прошел народ, какой большой путь все мы прошли, чтобы здесь, в центре, в сердце нашей Родины, в этом главном зале страны состоялась такая замечательная рождественская елка!"

По его словам, то, к чему призывает нас Спаситель и ради чего он пришел в мир, мы должны осуществлять, начиная с самого раннего детства. Кирилл пожелал гостям елки расти умными людьми с добрым сердцем. "Если сочетаете в жизни своей любовь, доброту, образование, знание, то вы проживете очень интересную, насыщенную очень важными событиями жизнь и почувствуете, что такое человеческое счастье", - заверил патриарх.

В последние годы РПЦ развернула активную деятельность в школьной среде, а с сентября 2015 года в школах 62 регионов страны, включая Москву, внедрен предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДКНР), в рамках которого детей приобщают к православию.

Однако не всем родителям учеников это пришлось по душе. Так, в столичной школе N2065 после жалобы родителей пятиклассников в Генпрокуратуру на навязывание их детям "религиозной идеологии" с помощью учебника "Истоки" в рамках учебного курса ОДКНР его согласились заменить на предмет "Светская этика". Между тем в РПЦ отрицают "миссионерский" характер курса "Истоки".

Вместе с тем уже в скором времени во всех школах страны может появиться предмет "Православная культура", причем его курс рассчитан на все время обучения - с первого по 11-й класс.