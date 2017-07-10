Патриарх Кирилл призвал людей обращаться в РПЦ для изгнания бесов

Люди, которые лишены опыта молитвы и отделили себя от бога, подвержены "беснованию" - крайнему проявлению воздействия темной силы на человеческое сознание, из-за которого человек может вести себя, как безумный, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, ему нередко доводилось слышать от специалистов в области психиатрии, что они сталкиваются с такими явлениями, которые нельзя объяснить болезнью. В таких случаях людям следует идти в церковь, считает глава РПЦ.

"С глубокой древности существует чин изгнания бесов из людей, читаются особые молитвы, автором которых является Василий Великий. И многие духовно сильные пастыри помогают людям избавиться от этого страшного наваждения", - отметил патриарх (цитата по ТАСС).

По его словам, бывавшие на таких богослужениях знают, "какая там страшная обстановка, какая жуткая атмосфера, как себя ведут эти люди, о которых священник молится". "И очень часто чудо Божие совершается, и темные силы отступают", - заявил глава РПЦ.

Патриарх Кирилл добавил, что человеку, чтобы "оградить себя от дьявольского воздействия", необходима молитва: "Мы сильны духом только тогда, когда мы в единстве с Богом, когда мы молимся, когда мы получаем от Бога ответ. Тогда мы становимся сильными. Господь ограждает наш разум от дьявольских искушений, от притяжения ко злу. Господь помогает нам критически относиться к множеству сигналов, которые обрушиваются на нас из окружающего мира".

В заключение он подчеркнул, что как бы критически люди не относились "к теме присутствия темной силы в человеческой истории", задача церкви заключается в том, чтобы напоминать им о реальности этой силы.

Отметим, что свидетелями одного из сеансов изгнания бесов минувшей весной стали ученики элитной гимназии в Свердловской области, побывавшие на экскурсии в женском монастыре. "Им продемонстрировали, как священнослужитель изгонял дьявола из девочки примерно 12 лет. Она лаяла, кричала мужским голосом. Все это дополнительно транслировалось на мониторах", - описал происходившее отец одной из школьниц.

Собеседник издания отметил, что "дети ничего не поняли и очень перепугались: их никто не предупредил, что им предстоит поучаствовать в таком, мягко говоря, странном мероприятии". По словам отца школьницы, родители обсуждали возможность обращения по поводу инцидента в прокуратуру. В монастыре отказались давать комментарии по поводу экскурсии.

Практика изгнания демонов активно применяется и у католиков, причем, по мнению Папы Римского Франциска, недостаточно часто. В начале марта глава Ватикана заявил, что духовные расстройства могут иметь потустороннее происхождение, а потому исповедники обязаны не мешкая обращаться к экзорцистам.