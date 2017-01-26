Патриарх Кирилл предложил открыть в России банки для бедных

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bbcrussian.com
четверг, 26 января 2017 г. 19:44
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Рождественских чтениях в Госдуме, предложил депутатам подумать о целесообразности создания в стране специальных банков для бедных слоев населения.
© Reuters/Scanpix

По его словам, подобная финансовая система успешно существует в Индии.

"Иногда человеку просто нужно было 200 долларов, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных - без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей. Но иногда эти 200-300 долларов помогали человеку начать свое дело. Эта инициатива была очень высоко оценена теми, с кем мне приходилось ее обсуждать", - рассказал предстоятель РПЦ об индийском опыте.

Возможно, предстоятель РПЦ имел в виду бизнесмена из Бангладеш, родившегося в британской Индии, Мухаммада Юнуса.

В 1976 году, вернувшись из США на родину в Бангладеш, Юнус начал оплачивать долги бедных крестьян и выдавать им кредиты - маленькими суммами под мизерный процент и безо всяких залогов и поручителей, но при условии расширения или открытия бизнеса, как правило, семейного.

Таким образом, Мухаммад Юнус разработал концепцию микрокредитования и создал свой Grameen Bank, став в 1983 году его генеральным директором. С 1996 года он занял пост советника правительства Бангладеш, а в 2006 году получил Нобелевскую премию мира за свой социальный и коммерчески успешный проект.

"Считаю, что, может быть, следует ознакомиться с опытом поддержки малоимущих, в том числе через систему кредитования", - предложил российский патриарх.

Кирилл также сказал, что считает аморальной "практику ростовщичества" в области микрокредитов для населения.

"Многие семьи в нашей стране пострадали от микрокредитов. Мелкие кредиты, краткосрочные займы, которые предоставляют чаще всего малообеспеченным людям. Они берут кредиты, не понимая, в какую долговую яму ввязываются. Это абсолютно аморальная практика ростовщичества", - сказал он.

Ранее Объединенное кредитное бюро опубликовало данные исследования, говорящие о том, что россияне вместо банков стали чаще обращаться в микрофинансовые организации, где им дают небольшие суммы под баснословные проценты.

В 2015 году Центробанк опубликовал статистику о бурном росте микрокредитования в 2015 году. Регулятор отметил рост популярности кредитов "до зарплаты": россияне стали чаще брать несколько тысяч рублей на пару месяцев.

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