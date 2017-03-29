Патриарх Кирилл обвинил интеллигенцию в революции 1917 года

Патриарх Всея Руси Кирилл назвал революцию 1917 года «следствием страшных преступлений» российской интеллигенции.

Об этом он сказал на заседании палаты попечителей Патриаршей литературной премии, передает «Интерфакс».

«Все, что произошло в ХХ веке, эта мясорубка, которая перемолола всю интеллигенцию, не является ли органическим следствием страшных преступлений, которые интеллигенция совершила против веры, против Бога, против своего народа, против своей страны?», — сказал он.

Патриарх добавил, что сейчас идет «война исторических аргументов». По словам Кирилла, общество еще не «примирилось в полной мере в том, что касается оценки событий столетней давности». Он отметил, что необходимо сделать все, чтобы разные трактовки не провоцировали новых гражданских конфликтов.

«Слишком много крови было пролито, слишком большая цена была заплачена за то, чтобы мы могли преодолеть в наших сегодняшних реалиях последствия былой смуты, исключить возможность ее влияния на нашу жизнь», — сказал он.

В феврале после богослужения в храме Христа Спасителя патриарх охарактеризовал революцию 1917 года как «великое преступление».

Он подчеркнул, что революционеры проливали «невинную кровь, пытали и мучили людей». Кирилл призвал не игнорировать осмысление революции и не допустить ее повторения. По его словам, «мы должны своей добродетелью искупить свои грехи и грехи наших предков».

Патриарх говорил о необходимости строительства «доброго и справедливого» общества, которое будет видеть «скорбь другого человека».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что идеи Владимира Ленина привели к разрушению исторической России.