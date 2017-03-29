Патриарх Кирилл обвинил интеллигенцию в революции 1917 года

 (2)
Телеканал "Дождь"
среда, 29 марта 2017 г. 15:25
Патриарх Всея Руси Кирилл назвал революцию 1917 года «следствием страшных преступлений» российской интеллигенции.
© RIA/Scanpix

Об этом он сказал на заседании палаты попечителей Патриаршей литературной премии, передает «Интерфакс».

«Все, что произошло в ХХ веке, эта мясорубка, которая перемолола всю интеллигенцию, не является ли органическим следствием страшных преступлений, которые интеллигенция совершила против веры, против Бога, против своего народа, против своей страны?», — сказал он.

Патриарх добавил, что сейчас идет «война исторических аргументов». По словам Кирилла, общество еще не «примирилось в полной мере в том, что касается оценки событий столетней давности». Он отметил, что необходимо сделать все, чтобы разные трактовки не провоцировали новых гражданских конфликтов.

«Слишком много крови было пролито, слишком большая цена была заплачена за то, чтобы мы могли преодолеть в наших сегодняшних реалиях последствия былой смуты, исключить возможность ее влияния на нашу жизнь», — сказал он.

В феврале после богослужения в храме Христа Спасителя патриарх охарактеризовал революцию 1917 года как «великое преступление».

Он подчеркнул, что революционеры проливали «невинную кровь, пытали и мучили людей». Кирилл призвал не игнорировать осмысление революции и не допустить ее повторения. По его словам, «мы должны своей добродетелью искупить свои грехи и грехи наших предков».

Патриарх говорил о необходимости строительства «доброго и справедливого» общества, которое будет видеть «скорбь другого человека».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что идеи Владимира Ленина привели к разрушению исторической России.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Валентина Матвиееко заявила об обязанности власти реагировать на митинги

Valentina Matvijenko
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила об обязанности представителей власти реагировать на митинги в стране, передает «Интерфакс».

Патриарх Кирилл обвинил интеллигенцию в революции 1917 года (2)

Патриарх Кирилл обвинил интеллигенцию в революции 1917 года
Патриарх Всея Руси Кирилл назвал революцию 1917 года «следствием страшных преступлений» российской интеллигенции.

Налоговики потребовали почти $3 млн с "богатейшего депутата Госдумы" (6)

Rusijos Dūma
Налоговики через суд потребовали 159 млн рублей (около 2,8 млн долларов) с депутата Госдумы Андрея Палкина, который одно время считался богатейшим членом нижней палаты российского парламента, но сейчас проходит процедуру банкротства.

Президент Путин увеличил численность Вооруженных сил России (18)

Rusų kariai
С 1 июля 2017 года штатная численность Вооруженных сил страны составит 1 903 051 человек.

Жириновский и Поклонская стали самыми популярными депутатами в соцсети

Vladimiras Žirinovskis
Самыми популярными депутатами в социальной сети «ВКонтакте» стали лидер ЛДПР Владимир Жириновский и единоросс, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования агентства «Интернет-агитация».
Facebook друзья
Rambler's Top100