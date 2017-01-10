ПАРНАС потребовал от суда отменить результаты думских выборов 2016 года

Оппозиционная партия ПАРНАС, набравшая на прошедших 18 сентября 2016 года выборах в Госдуму около 0,7% голосов, обратилась в Верховный суд с требованием отменить результаты этих выборов в связи с целым рядом ошибок при их утверждении. О поданном иске сообщается во вторник, 10 января, на сайте партии. В тот же день сообщение о производстве по этому гражданскому делу появилось на сайте суда.

Во-первых, как указали в ПАРНАСе, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила результаты голосования без проверки по жалобам о нарушениях. Во-вторых, в партии недовольны тем, что ЦИК не рассматривала вопрос о повторном подсчете голосов в регионах, где оспаривалась достоверность итогов, в том числе в Санкт-Петербурге, Челябинской области, Дагестане и Башкирии.

Кроме того, ЦИК "неправильно истолковала свои полномочия и, вопреки прямому положению закона, постановила, что не имеет права проводить пересчет голосов".

По мнению партии, "эти нарушения в совокупности не позволили Центральной избирательной комиссии определить реальную волю избирателей на прошедших выборах", "также комиссия не выполнила своих обязанностей по обеспечению права избирателей на достоверность результатов выборов".

"В ходе процесса ПАРНАС будет просить суд истребовать у ЦИК документы, связанные с установлением результатов выборов в Государственную думу. Также партия потребует допросить в качестве свидетелей членов Центральной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Лидер партии Михаил Касьянов подтвердил радиостанции "Эхо Москвы" факт подачи иска. Дата его рассмотрения пока не известна.

В ПАРНАСе указывают, что иск был подан в последний день отведенного законом трехмесячного срока после объявления результатов выборов 7 октября 2016 года. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина заявила, что Верховный суд должен будет изучить срок подачи иска, поскольку он, по расчетам комиссии, истек в декабре, сообщает ТАСС. ЦИК утвердил результаты выборов на ночном заседании 23 сентября.

"Первый вопрос, который будет решать суд, это процессуальный вопрос… Первым делом рассматриваются процессуальные вопросы, то есть вопросы соблюдения сроков", - заявила Гришина, подчеркнув, что обжаловать в суде результаты выборов в Госдуму можно в течение трех месяцев с момента их публикации в "Российской газете".

В ноябре 2016 года результаты выборов попыталась оспорить партия "Яблоко", набравшая менее 2% голосов и тоже не прошедшая в Госдуму, но 29 ноября Верховный суд отказался признать выборы нелегитимными и отменить утвержденные ЦИК результаты.

Выборы в Госдуму седьмого созыва прошли 18 сентября текущего года. По их итогам "Единая Россия" получила 343 мандата, КПРФ - 42, ЛДПР - 39, "Справедливая Россия" - 23. В думу также прошли по одному представителю "Родины" и "Гражданской платформы" и самовыдвиженец. Ни одна из непарламентских партий, участвующих в выборах, не смогла преодолеть пятипроцентный барьер по федеральному округу.

Подробнее: http://www.newsru.com/russia/10jan2017/parnas.html