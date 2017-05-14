ПАРНАС определится с участием в выборах президента России к октябрю

В сообщении также указано, что партия выдвинет и поддержит того кандидата в президенты, который примет ее политическую повестку. "Необходима консолидация всех демократических сил и их участие в выборах и протестах", - говорится на сайте партии.

На парламентских выборах 2016 года партия получила 0,73 процента голосов.

Кто хочет баллотироваться в президенты

Первым о намерении баллотироваться в президенты России на выборах в 2018 году объявил основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный. Однако 5 мая Кировский областной суд не удовлетворил апелляцию Навального на вердикт суда нижней инстанции по делу "Кировлеса". Вступивший в силу приговор лишает его возможности участвовать в выборах президента РФ.

В феврале, партия "Яблоко"заявила о старте предвыборной кампании Григория Явлинского. В то же время Владимир Жириновский на партийном съезде ЛДПР сообщил о намерении баллотироваться на пост главы государства.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.