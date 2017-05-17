Парламент Петербурга снял вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору

Законодательное собрание Санкт-Петербурга сняло с повестки дня вопрос референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ, сообщает «Интерфакс».

Снять этот вопрос с повестки дня предложил депутат от «Единой России» Борис Ивченко. Его предложение поддержали 38 депутатов, прений по этому вопросу не подразумевалось. «Любой депутат Заксобрания может предложить внести или снять с повестки дня какой-либо вопрос», — уточнили в петербургском парламенте.

В начале мая пресс-служба Законодательного собрания Петербурга сообщила, что внесет этот вопрос в повестку заседания 17 мая. До этого юридического управление Заксобрание дало отрицательное заключение на проект референдума. В частности, эксперты указали, что вопрос, который предлагается задать на референдуме — «Согласны ли вы, что памятники истории и культуры федерального значения — здания Исаакиевского собора, Петропавловского собора и храма Спаса на Крови — должны закрепить на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний», — порождает неопределенность. Это связано с тем, что неизвестно, о каких конкретно государственных музеях идет речь, а формулировка о проведении религиозных обрядов не закреплена в законодательстве.

В конце марта проведение референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ одобрил петербургский избирком. Инициатор проведения голосования, депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский, заявил, что после внесения документа в парламент города у Заксобрания будет 20 дней, чтобы решить вопрос о проведении референдума. «Палата принимает не политическое, а юридическое решение. Она вправе отказать только в том случае, если вопрос не может быть вынесен на референдум по законам РФ», — пояснил Борис Вишневский.

О передаче Исаакия РПЦ стало известно в январе. Социологические опросы показали, что большинство жителей Петербурга выступают против этого. В феврале в городе прошла серия акций протеста против передачи Исаакия РПЦ.