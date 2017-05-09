Парад Победы в Москве прошел без воздушной техники

На Красной площади Москвы прошел парад, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Как сообщается, в параде участвовали около 10 тысяч военнослужащих и 114 единиц техники.

Воздушная часть парада была отменена из-за погоды, сообщили в министерстве обороны России.

Принимал парад министр обороны России Сергей Шойгу.

На открытии парада выступил президент России Владимир Путин. Он сказал, что предотвратить Вторую мировую войну помешала разобщенность народов мира.

"Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить, прежде всего, из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщенности ведущих стран мира, это позволило нацистам присвоить себе право решать судьбу других народов, развязать самую жестокую, кровавую войну, поработить, поставить на службу своим смертоносным целям почти все европейские страны", - заявил Владимир Путин.

Военные парады и праздничные демонстрации уже прошли на Дальнем Востоке и в Сибири.

Помимо парадов, во многих городах России и в других странах проходит общественная акция памяти "Бессмертный полк": марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Первый Парад Победы состоялся в Москве 24 июня 1945 года. Парад принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков.