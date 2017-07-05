"Отряды Путина" разгромили предвыборный штаб Навального в Краснодаре

В Краснодаре 4 июля активисты общественного движения "Отряды Путина" разгромили предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального, решившего баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года.

Это уже не первое нападение на штаб Навального в этом городе, но в этот раз его сторонники говорят о беспрецедентном масштабе.

На фотографиях, опубликованных в паблике "Команда Навального" в Twitter, видно, что в помещении штаба поломаны рамки, перевернуты стулья и разбросаны листовки. На стене нападавшие повесили листовку с изображением президента РФ Владимира Путина и надписью "Для меня Россия - вся моя жизнь".

«Отряды Путина» только что разгромили @teamnavalny_krd. Сорвали плакаты, поломали рамки, перевернули стулья и столы. Штаб подсчитывает ущерб pic.twitter.com/ZONr4U5vps— Команда Навального (@teamnavalny) July 4, 2017

На странице штаба в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что это нападение является "самой жесткой атакой" из всех, что были. Также сотрудники штаба утверждают, что со столов были украдены оставленные вещи. По их словами, размер причиненного ущерба уточняется, на месте работают полицейские.

"Отряды Путина" назвали погром несостоявшейся дискуссией

Вместе с тем в организации "Отряды Путина" представили свою версию произошедшего в штабе. "В моем понимании там происходила дискуссия, которая просто не получилась, - цитирует "Дождь" лидера этой организации Марата Динаева. - Нападением это не назовешь, пострадавших там нет".

Он рассказал, что в штаб Навального пришли около сотни активистов. На вопрос о том, почему они решили прийти именно 4 июля, он ответил, что сторонники Навального "вечно зазывали "Отряды Путина" на дискуссию".

По словам Динаева, на опубликованных штабом Навального фотографиях видны "кучи мусора", а не следы погрома. "Молодые ребята начали более пожилым рассказывать всякие страсти про то, где они правы, а где не правы. Ну и все пошло в повышенных тонах", - сказал Динаев.

В штабе Навального на это ответили в Twitter, что никакой дискуссии не было: "Прямо с порога "Отряды Путина" начали обклеивать штаб стикерами, а затем и рукоприкладствовать по отношению к волонтерам".

Общественное движение "Отряды Путина" объединяет сторонников действующего президента РФ. "Мы сторонники Путина должны сплотиться в единый кулак, для того чтобы молниеносно в случае необходимости дать отпор нашим недругам!" - сообщается на сайте организации.

Штаб Навального в Краснодаре был открыт 8 апреля, и с тех пор на него неоднократно нападали, отмечает "Дождь". 20 апреля в помещение штаба ворвалась группа людей, которые причисляют себя к Кубанскому реестровому казачеству. Они, по словам сотрудников штаба, устроили в помещении погром, повредили технику и побили Евгения Панчука - казака, который поддержал Навального. Между командой политика и напавшими произошла драка.

Последний случай произошел 28 июня. Тогда сообщалось, что нападавшими также были представители "Отрядов Путина". Одна из нападавших, по словам команды Навального, "клеила наклейки и пыталась столкнуть сотрудницу штаба с лестницы". В штабе сообщали, что его координатор решил подать заявление в правоохранительные органы по поводу кражи плаката.

С начала президентской кампании Навального во многих городах страны у оппозиционера возникли проблемы с открытием предвыборных штабов. При этом регулярно поступают сообщения о различных ЧП, связанных с сотрудниками этих штабов.

В ночь на 26 июня в Ростове-на-Дону неизвестные повредили автомобиль координатора предвыборного штаба Навального в этом городе Елены Куликовой. Сама она выразила уверенность, что к инциденту причастны правоохранители. В пресс-службе главка регионального управления МВД сообщили, что проводят проверку по факту случившегося.

Утром 25 июня координатора штаба в Барнауле Артема Косарецкого полоснули ножом по руке около здания городской администрации, куда он шел подавать уведомление о проведении массовых акций. Нападавших задержали но их имена не называют. Днем ранее кто-то попытался поджечь здание, в котором располагается сам штаб. На его открытии 20 марта самого Навального облили зеленкой, причем нападавший скрылся в здании краевой администрации.

В ночь на 22 июня в Кирове подожгли машину местного правозащитника Артура Абашева, координатора предвыборного штаба Навального в этом городе. Инцидент произошел через несколько часов после начала работы штаба. 1 июня в Иркутске неизвестные избили сына предпринимателя, сдавшего помещение в аренду штабу оппозиционного политика.

До этого штаб Навального в Уфе забросали яйцами, у петербургского штаба подожгли дверь, а в Томске дверь заблокировали монтажной пеной.

В регионах против штабов Навального регулярно организовываются провокации и распространяются дискредитирующие его материалы. Так, 18 апреля студентам Владимирского государственного университета показали фильм, в котором оппозиционера сравнивают с Адольфом Гитлером и называют "психопатом". В тот же день "Дождь" сообщил о готовящейся Кремлем кампании по дискредитации Навального, в ходе которой будут использоваться порочащие его клипы, фильмы и видеоигры.