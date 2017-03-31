"Открытая Россия" Ходорковского проведет всероссийскую акцию против Путина

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Телеканал "Дождь"
пятница, 31 марта 2017 г. 10:35
Движение «Открытая Россия» анонсировало проведение всероссийской акции против президента России Владимира Путина, сообщила Дождю представитель пресс-службы движения Мария Галицкая.
Michailas Chodorkovskis
© Reuters/Scanpix

Акция будет называться «Надоел».

«Нас сотни тысяч и мы живем в самой прекрасной стране, но нас задолбало жить на нищенские зарплаты и пенсии, экономить на еде и одежде, терпеть коррупцию и держаться, слушать вранье по телевизору, ездить по разбитым дорогам, ходить в разваливающиеся поликлиники, терпеть произвол судей и полиции, терпеть коррупцию и держаться, всего бояться», — говорится в анонсе мероприятия, которое движение распространяет по соцсетям.

По словам Галицкой, заявки на митинги организаторы еще не подавали. Он отказалась называть города, в которых пройдут акции, и рассказать о других подробностях мероприятия.

26 марта тысяч россиян приняли участия в акциях против коррупции. Они были организованы после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией о премьере Дмитрии Медведеве.

Телеканал "Дождь"
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