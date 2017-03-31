"Открытая Россия" Ходорковского проведет всероссийскую акцию против Путина

Акция будет называться «Надоел».

«Нас сотни тысяч и мы живем в самой прекрасной стране, но нас задолбало жить на нищенские зарплаты и пенсии, экономить на еде и одежде, терпеть коррупцию и держаться, слушать вранье по телевизору, ездить по разбитым дорогам, ходить в разваливающиеся поликлиники, терпеть произвол судей и полиции, терпеть коррупцию и держаться, всего бояться», — говорится в анонсе мероприятия, которое движение распространяет по соцсетям.

По словам Галицкой, заявки на митинги организаторы еще не подавали. Он отказалась называть города, в которых пройдут акции, и рассказать о других подробностях мероприятия.

26 марта тысяч россиян приняли участия в акциях против коррупции. Они были организованы после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией о премьере Дмитрии Медведеве.