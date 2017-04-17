Отказ транслировать "Евровидение" по ТВ поддержали только 40% россиян

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NEWSru.com
понедельник, 17 апреля 2017 г. 20:42
Немногим меньше половины, а именно 40% россиян согласны с решением Первого канала отказаться от трансляции в РФ музыкального конкурса "Евровидение" после того, как украинские власти запретили въезд в страну участнице от России Юлии Самойловой, показал опрос "Левада-Центра".
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Против запрета трансляции выступает 41% респондентов.

Почти 60% опрошенных положительно относятся к тому, что представлять Россию на "Евровидении" доверили Юлии Самойловой. Против высказались 15%, примерно столько же ничего не слышали об этом.

Социологи отмечают, что опрос проводился до того, как власти Украины отказались допустить российскую певицу к участию в конкурсе, так как она выступала во "временно оккупированном" Крыму. СБУ Украины пришла к такому решению 22 марта. В ответ российский Первый канал объявил, что не будет транслировать конкурс "Евровидение-2017", который пройдет в мае в Киеве. От предложений транслировать удаленное выступление Самойловой или заменить ее на другого участника на канале отказались.

После этого сообщалось, что Европейский вещательный союз, который является организатором музыкального конкурса, может рассмотреть вопрос об отстранении России от участия в конкурсе в 2018 году.

Опрос проведен 31 марта - 3 апреля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек, статистическая погрешность не превышает 4,1%.

NEWSru.com
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