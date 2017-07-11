Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил его о помиловании

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Телеканал "Дождь"
вторник, 11 июля 2017 г. 11:17
33-летний гражданин Казахстана Илья Пьянзин, которого в 2013 году осудили на десять лет за подготовку покушения на Владимира Путина, обратился к президенту России с просьбой о помиловании. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Vladimiras Putinas
© AFP / Scanpix

В прошении Пьянзин написал, что считает попытку покушения на Путина «глупым и немотивированным преступлением», о котором он «испугался» сообщить в правоохранительные органы.

Пьянзина задержали в 2012 году за подготовку покушения на Владимира Путина, которое он, по версии следствия, готовил вместе с двумя бывшими жителями Чечни — Адамом Осмаевым и Русланом Мадаевым. В съемной квартире в Одессе они изготовили самодельные взрывные устройства, с помощью которых планировали совершить теракт против президента России, утверждает следствие. За участие в подготовке преступления Пьянзин получил 10 лет колонии строгого режима.

В своем письме Путину Пьянзин не только попросил о помиловании, но и аргументировал свою просьбу. В частности, он указал, что встал на путь исправления и перечислил свои трудовые и спортивные достижения в колонии. Он указал, что считает необходимым обратиться за помилованием напрямую к Путину, так как преступление, в подготовке которого он принимал участие, было направлено против него.

Также Пьянзин отмечает, что стал участником заговора против Путина случайно, попав под влияние своих приятелей. А когда он понял, какое преступление они планируют, «испугался» сообщить об этом в правоохранительные органы. Кроме того, Пьянзин указывает, что никогда не желал президенту России зла, в самой России никогда не был, а главу государства видел только по телевизору. Также Пьянзин рассказывает, что в колонии начал следить за деятельностью Путина и понял, что его взгляды во многом совпадают с политикой президента России, особенно в вопросах Сирии и Украины.

По словам жены осужденного Марины Пьянзиной, прошение о помиловании ее супруга получило поддержку в администрации колонии. Сейчас оно рассматривается комиссией по вопросам помилования при губернаторе Самарской области, где Пьянзин отбывает наказание. Она добавила, что о начале рассмотрения прошения ей уже сообщили официально.

Телеканал "Дождь"
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Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил его о помиловании (1)

Vladimiras Putinas
33-летний гражданин Казахстана Илья Пьянзин, которого в 2013 году осудили на десять лет за подготовку покушения на Владимира Путина, обратился к президенту России с просьбой о помиловании. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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