Осужденный за организацию убийства Анны Политковской умер в колонии

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Телеканал "Дождь"
вторник, 13 июня 2017 г. 13:24
Осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев умер в колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Ana Politkovskaja
© AP/Scanpix

По информации «Кавказского узла», Гайтукаев умер в исправительной колонии номер 5 в Вологодской области 10 июня. Племянник Гайтукаева рассказал изданию, что его родственник подвергался в колонии избиениям. По факту избиений защита пыталась возбудить дело в 2015 году, однако в этом было отказано.

3 ноября 2015 года Гайтукаева поместили в больницу, ему диагностировали инвалидность второй группы, а также цирроз печени. Адвокат Елена Харионовская заявила, что болезнь Гайтукаева входила в перечень тех заболеваний, которые могут послужить основанием для освобождения от наказания.

«Мы подготовили ходатайство об его освобождении, ссылаясь на ст. 81 УК РФ. А в субботу (10 июня) он скончался», — сказала адвокат.

Позднее эту информацию «Интерфаксу» подтвердили во ФСИН. Лом-Али Гайтукаев отбывал наказание в исправительной колонии №5 в Вологодской области. Адвокат Муслим Джамалутдинов рассказал «Медиазоне», что Гайтукаев в последнее время находился в медицинском учреждении ФСИН в Вологде. По мнению юриста, условия содержания в тюремной больнице был недостаточными для лечения его подзащитного.

Лом-Али Гайтукаев был приговорен к пожизненному заключению за организацию убийства журналистки Анны Политковской.

Анна Политковская была убита в подъезде своего дома 7 октября 2006 года. Организатором убиства суд признал чеченского криминального авторитета Лом-Али Гайтукаева, а непосредственными исполнителями — Ибрагима, Джабраила и Рустама Махмудовых.

Соучастником убийства суд признал бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова. В декабре 2012 года его приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Следствие установило, что Павлюченков вел слежку за Политковского, а также приобрел газовый пистолет, переделанный для стрельбы обычными патронами, и передал его убийце. В сентябре 2016 года «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что у Павлюченкова резко ухудшилось здоровье из-за участившихся приступов эпилепсии. Его состояние охрактеризовали «как у овоща». «Он ничего не понимает, никого толком не узнает, не может двигаться без посторонней помощи (...) Если так и дальше будет продолжаться, то, боюсь, Павлюченков не доживет до конца срока», — подчеркнул источник.

Телеканал "Дождь"
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