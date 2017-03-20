Осужденный активист Мохнаткин получил еще два года колонии

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bbcrussian.com
понедельник, 20 марта 2017 г. 16:55
Котласский городской суд Архангельской области приговорил оппозиционного активиста Сергея Мохнаткина, уже отбывающего срок за нападение на полицейских на митинге, еще к двум годам лишения свободы за дезорганизацию деятельности колонии, сообщили Русской службе Би-би-си в суде.
© Кадр НТВ

Мохнаткин отбывает наказание в колонии города Котлас за нападение на полицейских на митинге в Москве. Тверской суд Москвы в декабре 2014 года признал его виновным в избиении двух полицейских и приговорил к четырем с половиной годам колонии строгого режима.

В июне прошлого года суд приговорил Мохнаткина еще к 11 месяцам заключения по обвинению в оскорблении представителя власти. Нынешнее дело было возбуждено по заявлению сотрудников колонии: они утверждали, что Мохнаткин нарушал режим содержания, а когда к нему применили силу - ударил охранника.

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Адвокат активиста Владимир Степанов утверждал, что, напротив, это Мохнаткина сильно избили сотрудники ФСИН. Как сообщила в "Фейсбуке" подруга активиста Татьяна Пашкевич, Мохнаткин на заседании суда в понедельник с трудом стоял из-за тремора в ногах.

Однако суд встал на сторону гособвинения и приговорил Мохнаткина еще к двум годам колонии. Активистка Екатерина Башилова написала в соцсети, что оппозиционеру остается сидеть за решеткой в совокупности два года и шесть месяцев, и он снова объявил голодовку.

В сентябре Мохнаткин уже объявлял голодовку в СИЗО в знак протеста против запрета на телефонные звонки.

Мохнаткин впервые получил срок в 2010 году. Он был признан виновным в сопротивлении сотруднику милиции на митинге и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. В апреле 2012 года он был помилован указом президента.

Однако затем его снова задержали по обвинению в избиении двух полицейских, и в 2014 году Мохнаткин получил четыре с половиной года колонии. Правозащитная организация "Мемориал" признала его политзаключенным.

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