Оставшийся на свободе участник "Шалтая-Болтая" назвал свою фамилию

Последний оставшийся на свободе участник проекта "Шалтай-Болтай" назвал журналистам свою фамилию: это программист из Петербурга Александр Глазастиков.

На прошлой неделе он рассказал Русской службе Би-би-си, как это дело может быть связано с арестами в ФСБ и "кураторами" проекта.

Как сообщает петербургское издание "Фонтанка", Глазастиков принял такое решение, так как, уверен, что его имя уже известно российским правоохранительным органам. Кроме того, он собирается в ближайшие дни обратиться к эстонским властям с запросом о предоставлении политического убежища.

На прошлой неделе Глазастиковым связался с корреспондентом Русской службы Би-би-си и рассказал, как был организован проект "Анонимный интернационал", более известный как "Шалтай-Болтай".

Он назвал себя бывшим редактором соцсетей и сайта "Шалтая-Болтая", просил не упоминать его имя и называть его А. Позже в интервью британской газете Financial Times Глазастиков назвал имя, но без фамилии.

Хакеры группы "Шалтай-Болтай" стали известный после того, как начали публиковать в сети переписку ряда высокопоставленных российских чиновников в 2013 году. В частности, от лица группы в интернет утекла переписка, якобы принадлежавшая вице-премьеру Аркадию Дворковичу и сотрудникам "фабрики троллей" в Петербурге.

Сами представители "Анонимного интернационала" просили не называть их хакерами: якобы сливы приходят к ним от целой группы информаторов и публикуются после проверки на подлинность.

30 января стало известно, что по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации был арестован журналист Владимир Аникеев, а также еще двое участников проекта Константин Тепляков и Александр Филинов. СМИ писали о причастности Аникеева к группе "Шалтай-Болтай".

В конце 2016 года были также задержаны руководитель центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев и глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. Их защита настаивает, что аресты чекистов никак не связаны с группой "Шалтай-Болтай".

Доказательств связи с "Анонимным интернационалом" арестованных сотрудников ФСБ нет. Глазастиков сообщил Би-би-си, что кураторы из ФСБ у их проекта все же были.

Отвечая на вопрос Би-би-си, почему основатель проекта вернулся в Россию, Глазастиков сообщил: "Аникеев был уверен в том, что кураторы могут обеспечить ему безопасность. Вполне допускаю, что после задержания он связался с куратором, но тот не смог помочь".

"Мне тоже поступали предложения приехать в Москву и продолжить "работу в новом формате", но я отказался", - рассказал он. Собеседник Би-би-си также предположил, что между делом против участников "Шалтая-Болтая" и арестами в ФСБ есть связь.

"Я полагаю, определенно связь есть, но не напрямую, а через кураторов. Мне не было известно о контактах кого-либо из ШБ ["Шалтая-Болтая"] с сотрудниками "Касперского" или с хакерами, сработавшими на выборах в США", - сообщил он. По его словам, в определенный момент у проекта "появился высокопоставленный куратор из спецслужб, причем он вышел на проект сам и предложил свои услуги взамен на гарантии безопасности членам команды и публикацию заказных материалов".

В то же время Глазастиков опровергал отношение "Шалтай-Болтай" к взлому почты помощника президента Владислава Суркова. "После публикации украинцами Льюис [псевдоним Аникеева] выразил удивление. Ознакомившись же с примерами, заявил, что, похоже, все настоящее, поскольку у него был массив кого-то из адресатов", - сообщил он.