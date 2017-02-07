Оставшийся на свободе участник группы "Шалтай-Болтай" ищет убежище в Эстонии

На фоне громких арестов представителей хакерской группировки "Шалтай-Болтай" журналистам удалось отыскать последнего участника группы, оставшегося на свободе. Хакер, представившийся Александром, сообщил о намерении получить убежище в Эстонии.

Беседовал с представителем "Шалтая-Болтая" корреспондент газеты Financial Times. Причем разговор состоялся в Эстонии, где хакер рассчитывает получить убежище. Александр считает себя последним участником группировки "Шалтай-Болтай", оставшимся на свободе. Собеседник попросил обозначать его только по имени, пишет newsru.com

В подтверждение своей причастности к хакерской группировке Александр предъявил предшествовавшую встрече электронную переписку между репортером и аккаунтом "Шалтая-Болтая", использовавшимся для публикации утечек. Также собеседник издания показал свои фотографии с Владимиром Аникеевым, который считается основателем "Шалтая" и находится с ноября 2016 года под арестом по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации.

По словам Александра, с Аникеевым, также известным под кличкой Льюис, он встретился в Санкт-Петербурге в 2003 году на мероприятии для пользователей сайта знакомств Damochka.ru. Спустя десять лет после этой встречи Аникеев попросил его помочь организовать утечку компромата на высокопоставленных российских чиновников. Утомленный своей работой в мобильной рекламе и недовольный жесткой политикой президента РФ Владимира Путина, Александр согласился, пишет FT в статье, переведенной сайтом InoPressa.

Собеседник издания отметил, что никогда точно не знал, как именно были получены файлы, которые обычно добывались из легко взламываемых аккаунтов на таких бесплатных почтовых сервисах, как Gmail, Мail.ru и Yandex.

По словам Александра, "Шалтай-Болтай" продавал полученную информацию онлайн за биткоины и становился "все более и более коммерческим". "Я думал об уходе, но знал уже слишком много", - отметил собеседник газеты.

С продажи переписки группа могла получать от 1 млн до 2 млн долларов, большая часть этих денег уходила на "операционные расходы", рассказал Александр. К тому моменту он перебрался в Таиланд, где стал проводить большую часть времени, а Аникеев переехал на Украину. Они переписывались через шифруемые чаты.

Александр даже не знал точно, сколько людей состоит в группе. Из двух человек, арестованных вместе с Аникеевым, он знает, по его словам, только Константина Теплякова, но утверждает, что никогда не слышал об Александре Филинове.

Ситуация поменялась в 2016 году, когда Аникеев сообщил Александру, что у группы появились неназванные кураторы из российских спецслужб, которые попросили о праве на запрет публикаций. Хотя они никогда его не применяли, в конце прошлого года собеседнику газеты показалось подозрительным, когда Льюис рассказал ему, что был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга на пути в Минск, оставался под стражей три дня в Москве и затем был отпущен, после того, как вмешались его кураторы.

Когда Аникеев предложил ему и Теплякову встретиться в Москве в начале декабря, Александр попросил его доказать, что он на свободе, отправив селфи и чек из французского кафе. Аникеев выполнил все должным образом. Это вызвало еще большие подозрения у Александра: "Обычно, когда я просил его отправиться на другой конец города и сделать что-то подобное, он посылал меня".

Адвокат основателя "Шалтая-Болтая" Руслан Коблев заявил изданию, что его клиент уже три месяца находится в тюрьме и не мог пойти в кафе.

При этом 3 февраля Русская служба BBC опубликовала интервью с бывшим редактором сайта "Шалтай-Болтай", который представился изданию как А. В тот же день интернет-портал Insider разместил интервью (вторая часть вышла накануне) с экс-участником "Шалтая-Болтая" под именем Алекс.

В обеих публикациях собеседник рассказал, что у хакерской группы был высокопоставленный куратор из спецслужб, который сам вышел на проект. По всей видимости, интервью всем трем изданиям давал один и тот же человек.

Накануне адвокат Аникеева сообщил, что его подзащитный заключил сделку со следствием по делу о незаконном доступе к компьютерной информации. Также Коблев заявил, что в деле нет "громких имен", а расследование в отношении хакеров из группировки "Шалтай-Болтай" никак не связано с арестами сотрудников центра информбезопасности ФСБ. "Никаких там не было кураторов, это звучит смешно", - отметил юрист.

Также адвокат рассказал, что Аникеев был задержан в аэропорту Пулково в начале ноября прошлого года, когда прибыл в Санкт-Петербург с Украины, где долгое время проживал.

Как сообщалось, по делу хакерской группы "Шалтай-Болтай" Лефортовским судом были арестованы три человека: ее предполагаемый организатор Владимир Аникеев, а также Константин Тепляков и Александр Филинов. Аникеева СМИ считают человеком, ранее известным под кличкой Люьис, - лидером группы компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай", а также "Анонимный интернационал". Группа стала известна несколько лет назад благодаря публикациям информации из взломанных аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

Ранее дело "Шалтая-Болтая" СМИ связывали именно с громкими разоблачениями. "Росбалт" одним из первых сообщил о задержании первого "шалтаевца" - Владимира Аникеева. Источники портала уверяли, что причиной ареста хакера стала утечка переписки помощника президента РФ Владислава Суркова. Портал "Фонтанка" 3 февраля, ссылаясь на собственные источники, транслировал другую версию: аресты якобы связаны с размещением кибермошенниками на электронной бирже переписки сотрудников Министерства обороны в 2015 году. Это "задело" главу ведомства Сергея Шойгу, и власти объявили на хакеров охоту.