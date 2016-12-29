Основные фрагменты упавшего в море Ту-154 подняты на поверхность

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bbcrussian.com
четверг, 29 декабря 2016 г. 09:10
Основная фаза поисковой операции в Черном море на месте крушения военно-транспортного самолета Ту-154 завершена. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.
Rusų karinio lėktuvo katastrofa Juodojoje jūroje
© AP/Scanpix

Основная часть фрагментов принадлежавшего российскому минобороны самолета Ту-154, упавшего в Черное море через две минуты после вылета из Сочи на базу Хмеймим в Сирии, найдена и поднята на поверхность, сообщают российские информационные агентства со ссылкой на источники.

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Таким образом, основная часть поисково-спасательной операции в Черном море завершена.

Фрагменты самолета находятся на специальной площадке, где специалисты проведут его "выкладку", сообщает РИА Новости.

По данным ТАСС, группировка кораблей, которая была задействована в поисковых работах и мероприятиях по поднятию частей фюзеляжа, покинула зону акватории Черного моря.

Также СМИ сообщают о том, что на поверхность были подняты 20 тел погибших при крушении самолета, а также множество фрагментов тел. По данным Интерфакса, на поверхность подняты останки почти всех погибших, но для их опознания потребуется генетическая экспертиза.

Ранее сообщалось о том, что в Черном море были найдены и подняты на поверхность два бортовых самописца.

Информация о третьем "черном ящике" у агентств противоречивая. Источник Интерфакса сообщает, что пленка третьего самописца была повреждена механически, а также подверглась воздействию соленой воды. Однако основная информация с нее считывается.

По данным РИА Новостей, пленка с записью была найдена без контейнера. ТАСС также сообщает, что сам "черный ящик" был разрушен, но была найдена пленка, которая "подлежит расшифровке".

Официальная версия причин катастрофы Ту-154, упавшего в море сразу после вылета из Сочи, где он садился на дозаправку по пути в Сирию, до сих пор не объявлена.

Представители российских властей несколько раз заявляли о том, что признаков теракта на борту самолета не обнаружено, Так, по словам министра транспорта России Максима Соколова, "версия теракта не рассматривается как основная версия причин крушения этого самолета".

Следственный комитет России 27 декабря сообщил о допросе очевидца, который снял на видео падение самолета.

Некоторые российские СМИ опубликовали предположительную расшифровку записи речевого самописца. Из записи следует, что экипаж самолета непосредственно перед катастрофой обнаружил проблему с закрылками.

Согласно СМИ, основными версиями, которые отрабатывает следствие, являются технические неисправности и ошибка пилота.

Интерфакс со ссылкой на источники сообщает, что данные "черных ящиков" указывают, что аварию спровоцировала "совокупность факторов".

На борту самолета находились 92 человека, в том числе глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также девять сотрудников федеральных каналов и артисты музыкального ансамбля имени Александрова. Понедельник был объявлен днем национального траура по погибшим в авиакатастрофе.

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