Оснований для расследования информации из фильма ФБК о Медведеве не нашли

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Телеканал "Дождь"
пятница, 21 апреля 2017 г. 19:30
Следственный комитет России не нашел оснований для расследования информации из фильма ФБК, в котором рассказывалось о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом говорится в ответе ведомства депутату от КПРФ Валерию Рашкину, передает «Интерфакс».
© Reuters / Scanpix

Рашкин просил проверить сведения, озвученные в фильме. В ответе СК отмечается, что «вопросов, относящихся к компетенции Следственного комитета Российской Федерации, в настоящее время не имеется».

В СК отметили, что обращение Рашкина направлено в Генпрокуратуру.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в начале марта опубликовал расследование о «тайной империи» Дмитрия Медведева. В фильме утверждается, что премьер-министр через подставные фонды и доверенных лиц, владеет несколькими дорогостоящими усадьбами, а также яхтами, квартирами, агрокомплексом и винодельнями в России и Италии.

Через месяц Медведев прокомментировал расследование ФБК, заявив, что его спонсировали частные инвесторы, цель которых — «вытащить людей на улицы». Он назвал «чушью и какими-то бумажками» материалы ФБК и добавил, что они делаются по принципу «компота».

Телеканал "Дождь"
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