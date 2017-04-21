Оснований для расследования информации из фильма ФБК о Медведеве не нашли

Рашкин просил проверить сведения, озвученные в фильме. В ответе СК отмечается, что «вопросов, относящихся к компетенции Следственного комитета Российской Федерации, в настоящее время не имеется».

В СК отметили, что обращение Рашкина направлено в Генпрокуратуру.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в начале марта опубликовал расследование о «тайной империи» Дмитрия Медведева. В фильме утверждается, что премьер-министр через подставные фонды и доверенных лиц, владеет несколькими дорогостоящими усадьбами, а также яхтами, квартирами, агрокомплексом и винодельнями в России и Италии.

Через месяц Медведев прокомментировал расследование ФБК, заявив, что его спонсировали частные инвесторы, цель которых — «вытащить людей на улицы». Он назвал «чушью и какими-то бумажками» материалы ФБК и добавил, что они делаются по принципу «компота».