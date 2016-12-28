Опубликованы последние слова пилотов разбившегося Ту-154

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rus.DELFI.lv
среда, 28 декабря 2016 г. 07:51
Эксперты расшифровали запись бортового речевого самописца потерпевшего крушение над Черным морем российского самолета Ту-154. Об этом со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщает Life.
Tu-154
© Reuters/ Scanpix

Разговор в кабине пилотов прерывается восклицанием: "Закрылки, с***!" После этого звучат слова: "Командир, падаем!"

По словам источника, пленка речевого черного ящика не пострадала при падении самолета. Работа со вторым, параметрическим, самописцем пока не начата, передает Lenta.ru.

Источник в оперативном штабе на месте катастрофы подтвердил агентству "Интерфакс" эту версию. "По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился", — сообщил он.

Как пояснил вице-президент Федерации любителей авиации, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский, в случае если у самолета возникают проблемы с закрылками, он может стать неуправляемым.

"Получается, у одного крыла подъемная сила большая, а у второго маленькая, естественно, самолет будет переворачивать. Если закрылки не убираются или убираются неравномерно, тогда возникают очень мощные кренящие моменты и управлять самолетом очень тяжело", — отметил он.

Следует отметить, что расследование продолжается и пока все звучащие версии являются предположительными.

К вечеру 27 декабря водолазы установили местонахождение речевого и вспомогательного параметрического бортовых самописцев Ту-154, передает РИА "Новости".

Кроме того, в акватории Черного моря на участке протяженностью 200 метров обнаружено большое скопление обломков самолета и фрагментов тел. А на расстоянии 4,5 км от берега на глубине около 20 м найдено три предмета. Размеры первого предмета — 2–3 метра, второго — более 60 метров в длину, а третьего — около 5 метров в длину.

Самолет Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны РФ, направлялся в Латакию (Сирия). Он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета воздушный борт рухнул в море. Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.

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