Возглавила список супруга главы Татарстана Гульсина Минниханова, чей доход составил 2,351 миллиарда рублей (порядка 33,6 млн евро).

В совладении Миннихановой находится компания "Лучано", куда входят спа-комплекс, отель, ресторан и фитнес-клуб. В 2015 году активы всех трех компаний оценивались примерно в 1 млрд рублей (14,320 млн евро). Доход главы Татарстана Рустама Минниханова за прошлый год составил "всего" 7,5 миллиона рублей (107 тысяч евро).

Вторую позицию занимает супруга депутата Улан-Удэнского городского совета Раиса Бредний, заработавшая 1,924 миллиарда рублей (27,552 млн евро), что более чем в два раза превышает доход ее мужа Вадима Бреднего — 903 млн рублей (около 12,9 млн евро). По данным издания, бизнесвумен работает управляющим директором в компании "Титан". В нее входят одноименная сеть из более чем 40 продуктовых магазинов, мясоперерабатывающая фабрика, рыбозавод, кондитерский цех, ресторан и фитнес-центр.

Третье место — у жены губернатора Брянской области Ольги Богомаз с 864 млн рублей (12,372 млн евро). Она является совладелицей фермерского хозяйства "Богомаз", производящего картофель, информирует Forbes. Доход ее супруга Александра Богомаза составил 3,6 млн рублей (51,5 тысяч евро).

На четвертом месте — жена гендиректора "Ростеха" Екатерина Игнатова с 848,5 млн рублей (12,150 млн евро), ее основной источник дохода — акции банка МФК. На пятом месте — совладелица компаний, входящих в холдинг "Лидер Групп", Елена Некрасова (ее муж — депутат Госдумы РФ Александр Николаев) с доходом 646 млн рублей (9,25 млн евро).

В топ-10 также попали: супруга депутата Воронежской думы Григория Чуйко с доходом 531,3 млн рублей (7,6 млн евро), совладелица производителя с/х-техники "Воронежсельмаш", супруга депутата Брянского горсовета Алексея Исаева с 266,8 млн рублей (3,82 млн евро), супруга дупутата думы Ставропольского края Анатолия Жданова с 228,9 млн рублей (3,277 млн евро), супруга члена Совфеда Юрия Воробьева с 225,1 млн рублей (3,22 млн евро) и супруга депутата Госдумы Сергея Петрова с 220,9 млн рублей (3,16 млн евро).

В апрельском рейтинге самых богатых жен государственных служащих, занятых в федеральных законодательных и исполнительных органах государственной власти в России, первое место занимала Елена Некрасова, жена депутата Госдумы от КПРФ Александра Некрасова, с доходом в 646 млн рублей (9,25 млн евро).

В июле Forbes Women представил топ-10 самых богатых российских чиновниц и женщин-политиков по итогам 2016 года. Первую строчку в нем заняла депутат от "Единой России" Татьяна Соломатина: она заработала более 56 млн рублей.