Опрос: в России меньше счастливых людей, чем в среднем в мире

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bbcrussian.com
вторник, 7 февраля 2017 г. 19:43
В России число людей, ощущающих себя счастливыми, меньше, чем в среднем в мире, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательскими агентствами Gallup International/WIN и холдинга "Ромир".
© Shutterstock nuotr.

Более двух третей (68%) участников опроса в мире сказали, что считают себя счастливыми. В России же утвердительно на вопрос о счастье ответили только 56% опрошенных.

Число людей, чувствующих себя несчастными, в России также меньше - всего 5%, тогда как в целом по миру их насчитывается 9%.

Значительно больше в России, чем в среднем в мире, тех, кто не может дать четкого ответа на вопрос о том, счастливы ли они. Ни счастливым, ни несчастным не может назвать себя каждый третий (33%) россиянин.

В среднем в мире 22% опрошенных говорят, что не чувствуют себя ни счастливыми, ни несчастными.

В 2016 году составленный социологами индекс счастья для россиян вырос на единицу до 51 процентного пункта. Глобальный индекс счастья составил по итогам 2016 года 59 процентных пункта.

В общем рейтинге счастья Россия по итогам 2016 года оказалась на 29-м месте, поднявшись на одну строчку (с 30-го места в 2015 году). Ближайшие соседи России по рейтингу - Швеция, Словения, Канада и Португалия.

Традиционно к наиболее "счастливым" странам относятся азиатские государства (Фиджи, Филиппины, Индонезия, Китай, Бангладеш, Таиланд и др.), а также латиноамериканские (Колумбия, Аргентина, Мексика, Эквадор, Перу).

В Европе в лидеры по индексу счастья вышла и Исландия, в которой уровень счастья жителей достиг 70 процентных пунктов, тогда как средний же показатель счастья в Западной Европе в минувшем году был равен 45 процентных пунктов.

В декабре прошлого года Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк представили доклад, согласно которому число довольных жизнью граждан России за шесть последних лет сократилось до 32%. Таким образом, по данным ЕБРР и ВБ, Россия оказалась в нижней части списка из трех десятков стран с переходной экономикой, чье население удовлетворено своей жизнью.

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