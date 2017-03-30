Опрос: престиж военных профессий в России за 5 лет вырос вдвое

Престижность военных профессий в России выросла в два раза за последние пять лет, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Видеть своих детей военными хочет в два раза больше россиян, чем пять лет назад, но самой престижной остается профессия врача, показал опрос.

Респондентов спрашивали, кем они в будущем хотели бы видеть своих детей или внуков, и военные профессии заняли второе место. Первое место с большим отрывом заняла профессия врача.

Видеть своего ребенка врачом хотели бы более трети россиян - 35%. При этом в 2005 году медицинские профессии тоже занимали первое место по популярности, однако их рейтинг в опросе был значительно ниже - 12%.

Военные профессии для своих детей предпочли бы 13% опрошенных, они заняли второе место по престижности. При этом еще в 2012 году о военной карьере своих детей мечтали лишь 6% опрошенных.

Если верить опросу, в целом за последние годы повысился престиж "социальных" профессий. Так, 10% респондентов хотят видеть своих детей учителями. Это всего на один процент меньше, чем желающих, чтобы их дети стали юристами - таких 11%.

Популярность профессии учителя за последние пять лет также выросла в два раза - с 4% до 10%. Кроме того, появилась прослойка людей, желающих своим детям стать полицейскими. Раньше их вообще практически не было, а теперь таких родителей оказалось сразу 5% от числа опрошенных.

При этом доля тех, кто готов согласиться с любым решением ребенка при выборе профессии, снизилась с 13% в 2005 году до 4% в 2017 году.