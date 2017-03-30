Опрос: престиж военных профессий в России за 5 лет вырос вдвое

 (5)
bbcrussian.com
четверг, 30 марта 2017 г. 17:40
Престижность военных профессий в России выросла в два раза за последние пять лет, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Aleksandrovo ansamblis
© AP / Scanpix

Видеть своих детей военными хочет в два раза больше россиян, чем пять лет назад, но самой престижной остается профессия врача, показал опрос.

Респондентов спрашивали, кем они в будущем хотели бы видеть своих детей или внуков, и военные профессии заняли второе место. Первое место с большим отрывом заняла профессия врача.

Видеть своего ребенка врачом хотели бы более трети россиян - 35%. При этом в 2005 году медицинские профессии тоже занимали первое место по популярности, однако их рейтинг в опросе был значительно ниже - 12%.

Военные профессии для своих детей предпочли бы 13% опрошенных, они заняли второе место по престижности. При этом еще в 2012 году о военной карьере своих детей мечтали лишь 6% опрошенных.

Если верить опросу, в целом за последние годы повысился престиж "социальных" профессий. Так, 10% респондентов хотят видеть своих детей учителями. Это всего на один процент меньше, чем желающих, чтобы их дети стали юристами - таких 11%.

Популярность профессии учителя за последние пять лет также выросла в два раза - с 4% до 10%. Кроме того, появилась прослойка людей, желающих своим детям стать полицейскими. Раньше их вообще практически не было, а теперь таких родителей оказалось сразу 5% от числа опрошенных.

При этом доля тех, кто готов согласиться с любым решением ребенка при выборе профессии, снизилась с 13% в 2005 году до 4% в 2017 году.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

В Кремле ответили Сокурову на вопрос о дальнейшей судьбе Сенцова

Olehas Sencovas
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответ режиссеру Александру Сокурову относительно дальнейшей судьбы украинского режиссера Олега Сенцова был дан Владимиром Путиным на заседании Совета по кинематографии в декабре 2016 года, сообщает «Интерфакс».

Суд отказался освободить оппозиционного политика Навального (1)

Aleksejus Navalnas
Московский городской суд в четверг отказался освободить оппозиционного политика Алексея Навального, передает корреспондент "Дождя". Он отбывает 15 суток административного ареста за неподчинение полиции.

Опрос: престиж военных профессий в России за 5 лет вырос вдвое (5)

Aleksandrovo ansamblis
Престижность военных профессий в России выросла в два раза за последние пять лет, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Путин: акции протеста привели к Майдану и "арабской весне" (9)

Vladimiras Putinas
Президент России Владимир Путин, говоря о задержаниях участников антикоррупционной акции оппозиции 26 марта, напомнил, что именно несанкционированные акции протеста привели к перевороту на Украине в 2014 году.

Путин: в США пытаются довести отношения с Россией до Карибского кризиса (28)

Vladimiras Putinas
Президент России Владимир Путин назвал «большой ошибкой» попытку «определенных сил в Америке» довести отношения с Россией до карибского кризиса, передает «Интерфакс».
Facebook друзья
Rambler's Top100