Опрос: после удара США по Сирии россияне стали хуже относиться к Трампу

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NEWSru.com
понедельник, 17 апреля 2017 г. 10:18
Отношение россиян к президенту США Дональду Трампу за последний месяц ухудшилось, около трети из них сегодня относятся к американскому лидеру с недоверием, примерно пятая часть респондентов разочарована им, передает РИА "Новости" со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

К президенту США Дональду Трампу сегодня россияне относятся хуже, чем месяц назад: доля отрицательных ответов выросла с 7% до 39%, положительных, напротив, снизилась с 38% до 13%. В эмоциональном фоне восприятия Трампа преобладают недоверие (31%; против 13% месяц назад), разочарование (19%; месяцем ранее - 2%) или безразличие (29%), показали данные социологического опроса.

Кроме того, более 80% респондентов в РФ сегодня дают негативные оценки, называя отношения России и США напряженными, прохладными или враждебными, при этом лишь треть респондентов надеется на их улучшение в ближайшей перспективе, а 15% ожидают ухудшения двусторонних отношений.

"Ракетный удар США по Сирии стал "холодным душем" для значительной части россиян, еще недавно рассчитывавших на улучшение российско-американских отношений благодаря смене президента в Вашингтоне. Агрессивное поведение Дональда Трампа воскресило недоверие и недоброжелательность по отношению к Америке, характерное для российского общества в последние два десятилетия", - прокомментировал данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Опрос был проведен 11-12 апреля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Ракетный удар по сирийской правительственной авиабазе "Шайрат" в провинции Хомс, который стал ответом на химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, США нанесли в ночь на 7 апреля. Союзники США по НАТО поддержали эти действия, в России их назвали актом агрессии.

NEWSru.com
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