Опрос: половина россиян ставит свои права выше интересов страны

Почти половина россиян, принявших участие в новом опросе "Левада-центра", считает, что граждане должны бороться за свои права, даже если это противоречит интересам государства.

Точки зрения, что любой человек имеет право защищать свои права, не оглядываясь на интересы страны, придерживаются 47% опрошенных. Еще 13% уверены, что личные права всегда стоят выше государственных интеерсов.

В то же время почти такая же часть опрошенных считает, что иногда ради интересов страны можно согласиться с ущемлением личных прав (24%), 10% готовы всегда ставить интересы государства выше своих личных прав.

Респондентов попросили пояснить свою точку зрения, выбрав из ряда утверждений такое, с которым они согласны. Если верить опросу, за последние 11 лет среди россиян набрала популярность идея, что "государство нам дает немало, но можно требовать и большего" - с этим утверждением согласны 31% опрошенных, а в 2006 году таких людей было в два раза меньше - 15%.

Такая же доля опрошенных - 31% - согласилась с утверждением, что "государство нам дает так мало, что мы ему ничем не обязаны".

Еще 19% считают, что россияне должны "заставить государство служить нашим интересам", еще 11% - что "государство дало нам все, никто не вправе требовать от него еще чего-то".

В минувшее воскресенье в разных местах в центре Москвы было задержано около 40 человек, которые пришли выразить протест против коррупции. За неделю до этого во время протестов в Москве было задержано более 1000 человек. Протесты по всей стране ознаменовались самой массовой волной задержаний в истории постсоветской России.

Президент Владимир Путин в ответ на вопрос об антикоррупционных протестах заявил, что они могут привести к государственному перевороту наподобие "арабской весны".

"Мы с вами хорошо знаем, что этот инструмент использовался в начале так называемой арабской весны. К чему это привело, к каким кровавым событиям? Мы также хорошо знаем, что это было одним из побудительных мотивов и поводов к государственному перевороту на Украине. В какой хаос погрузили эти события нашего соседа, Украину, мы тоже хорошо знаем", - сказал президент.