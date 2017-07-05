Опрос: почти 40% россиян экономят на продуктах

Четверо из десяти россиян экономят на покупке продуктов питания, показал опрос исследовательского холдинга "Ромир".

Каждый третий россиянин, согласно исследованию, экономит на путешествиях, развлечениях и одежде, а каждый пятый сократил расходы на походы в рестораны и алкоголь.

При этом, по данным холдинга, на алкоголе и сигаретах чаще экономят мужчины, чем женщины. Женщины чаще сокращают траты на еду, косметику и покупку одежды.

За год выросла также доля россиян, которые заявили, что они ни на чем не экономят. Если в марте прошлого года таких было 11%, то в июне этого года - 18%.

Фактически общее число экономящих россиян стало меньше: если в том году сдерживали свои траты 89%, то в этом году 82%. Но при этом те, кто экономит, стали сокращать расходы по большему числу позиций.

"Период тяжелой экономической ситуации для россиян продолжается, причем все еще с тенденцией к ухудшению", - делают вывод эксперты холдинга.

За год серьезно выросла доля россиян, экономящих на путешествиях, развлечениях и занятиях спортом, а также медицинских услугах. Например, если в прошлом году экономили на медицине лишь 6% опрошенных, то в этом году - 16%.

Россияне также стали меньше тратить на гаджеты, мобильную связь и транспорт. Если в прошлом году на мобильной связи и транспорте экономили по 3% опрошенных, то в этом году 12% и 11% соответственно.

Кроме того, россияне стали активнее ограничивать траты на бытовые услуги - это химчистки, прачечные, ремонт обуви и прочие. Если в том году на этом экономили лишь 4% опрошенных, то теперь с этим столкнулись уже 13%.

Кризис продолжается, а россияне все еще пересматривают свои расходы, отмечают авторы исследования. Особенно от кризиса пострадала молодежь: чаще всего о вынужденной экономии на продуктах питания, лекарствах и одежде говорят люди младше 35 лет.

При этом многие российские политики и чиновники регулярно говорят о том, что кризис закончился, а уровень жизни населения постепенно начинает улучшаться.

В частности о том, что кризис в российской экономике закончился, заявил президент России Владимир Путин в середине июня в ходе "Прямой линии".

"Но мы должны основываться, разумеется, делая выводы подобного рода, на объективных данных - о чем говорят объективные данные: они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена. И мы перешли к периоду роста", - заявил он.

При этом Путин отметил, что реальные доходы населения в последние годы сильно упали, а людей, живущих за чертой бедности, стало больше.

В конце июня министр экономического развития Максим Орешкин пообещал, что спрос на рабочую силу в ближайшее время будет расти, что приведет к росту реальных доходов населения и зарплат.