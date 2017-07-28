Опрос: "Первый канал" - главный источник информации для россиян

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Телеканал "Дождь"
пятница, 28 июля 2017 г. 13:41
54% жителей России в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают смотреть новости на «Первом канале». Такие данные содержатся в новом социологическом исследовании «Левада-Центра». Еще половина вообще не смотрят новости по телевизору.
PBK, Pirmasis baltijos kanalas, propoganda, kanalas, televizja, pervaja, baltiski,
© DELFI / Andrius Ufartas

«Первый канал» является главным источником новостей для россиян, выяснил «Левада-Центр». Из 1600 опрошенных 72% указали именно его в качестве основного источника новостей. На втором месте Россия-1 (46%), на третьем — НТВ (40%).

Самым популярным в качестве источника новостей из негосударственных телеканалов стал РБК (7%). Реже всего, чтобы узнать новости, россияне включают или смотрят через интернет Russia Today и «Настоящее время» (проект «Радио Свобода»). Из телеканалов, основным продуктом которых являются новости, самую высокую позицию занял Россия-24 (34%).

«Левада-Центр» также приводит социологические данные относительно зрителей различных телеканалов в зависимости от их возраста, пола, места жительства и образования. «Первый канал» оказался лидером для всех социальных групп.

Среди интернет-пользователей чаще всего новости на «Первом канале» смотрят опрошенные в возрасте от 40 до 54 лет и живущие в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек. Среди молодежи, пользующейся интернетом, о просмотре новостей «Первого канала» сказала четверть опрошенных. Среди жителей Москвы, у которых есть интернет, новости на «Первом канале» смотрит почти половина опрошенных.

Среди респондентов, у которых не обязательно есть доступ к интернету, больше всего зрителей новостей «Первого канала» среди женщин, в группе старше 55 лет, с образованием ниже среднего, с низким потребительским статусом и из городов с населением менее 100 тысяч человек или из сел.

Опрос проводился «Левада-Центром» 31 марта – 3 апреля 2017 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондентов в форме личного интервью.

Как рассказала Дождю пресс-секретарь «Левада Центра» Карина Пипия, исследование с такими вопросами ранее не проводилось, поэтому говорить об изменениях в результатах было бы некорректно.

По состоянию на июль новостная программа «Первого канала» «Время» возглавляет список ста самых популярных передач на телевидении среди россиян по версии TNS Mediascope. Ее смотрели 17,1% телезрителей. Следом идут программы «Местное время» (Россия 1), «Пусть говорят» («Первый канал»), «Вести» (Россия 1) и сериал «Морские дьяволы. Смерч» (НТВ).

Телеканал "Дождь"
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PBK, Pirmasis baltijos kanalas, propoganda, kanalas, televizja, pervaja, baltiski,
54% жителей России в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают смотреть новости на «Первом канале». Такие данные содержатся в новом социологическом исследовании «Левада-Центра». Еще половина вообще не смотрят новости по телевизору.

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