Опрос: около четверти россиян считают Литву негативно настроенной в отношении России

Согласно соцопросу, лидером "списка враждебности" являются США — 69% российских респондентов полагают, что американцы настроены враждебно по отношению к России. На втором месте — Украина (50%).

Среди негативно настроенных стран респонденты наиболее часто также называли Германию, Латвию и Литву (по 24%), Польшу (21%), Эстонию (16%), Великобританию (15%), Грузию (9%), Францию и Турцию (по 8%). Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

А наиболее близкими друзьями России респонденты считают Беларусь (46%), Китай (39%), Казахстан (34%), Сирию (15%), Индию (14%), Армению (12%), Кубу (11%), Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан (по 9%).

Опрос "Левада-центра" показал, что больше половины респондентов (54%) не видят улучшений в отношениях между Россией и США. При этом 21% считают, что отношения между странами улучшились, а 17% — наоборот говорят об их ухудшении.

Оценка взаимоотношений России со странами Евросоюза примерно аналогичная. Не видят изменений — 53% участников опроса, наблюдают тенденцию к улучшению — 14%, а к ухудшению — 21%.

Согласно исследованию, 46% российских граждан уверены, что Россия находится в международной изоляции, примерно столько же (45%) считают обратное.

Соцопрос был проведен 19-22 мая среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.