Опрос: большинству россиян неинтересна Госдума

Опрос проводился в середине июля среди 1500 респондентов старше 18 лет в 53 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Девять из десяти опрошенных социологами ФОМ не знают, что спикер Госдумы - Вячеслав Володин. По данным ФОМ, 78% респондентов не знают, кто занимает пост председателя нижней палаты парламента, еще 9% опрошенных дали неправильный ответ. Правильно ответить, назвав имя Володина, смогли лишь 13%.

Советник Володина политолог Дмитрий Бадовский считает узнаваемость спикера на уровне 13% нормальным результатом для открытого вопроса (респондентам ФОМ не предлагали вариантов ответа на вопрос "знаете ли вы, кто председатель Думы"). "Нормальная стартовая цифра для спикера, работающего в Думе меньше года", - считает он.

Подавляющее большинство россиян сообщили социологам, что Госдума не приняла законов, которые бы они одобряли (74%). Еще 18% затруднились ответить на этот вопрос.

Не знаю и знать не хочу

Опрос показал, что граждане не знают своих депутатов. На вопрос социологов, помнят ли они, кто является депутатом от их округа, лишь 15% ответили, что помнят. 78% россиян не знают, кто представляет их интересы в Госдуме.

К отдельным депутатам россияне скорее равнодушны. У 72% россиян в нынешнем составе Госдумы нет раздражения или неприязни к кому-то из депутатов. При этом 66% опрошенных сказали, что и депутатов, которые бы вызывали у них симпатию и уважение, в Госдуме тоже нет.

Рейтинги самых симпатичных и самых раздражающих россиян депутатов возглавили одни и те же люди. Лидеры ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов стали одновременно депутатами, которым граждане больше всего симпатизируют, и теми, кто сильнее всех раздражает.

Данные социологов выглядят логично, поскольку кроме лидеров фракций на телевизионном экране мало кого показывают, считает политолог Григорий Добромелов.

Неприязнь к самой идее

Неуважение к депутатам в целом может говорить о глубокой неприязни граждан к идее народного представительства, считает аналитик ФОМ Григорий Кертман.

"Можно спорить о том, где причины, а где следствия: то ли несовершенства депутатов дискредитируют идею парламентаризма, то ли наоборот неукорененность этой идеи порождает предвзятое отношение к депутатам. Но это во многом спор о курице и яйце. В любом случае, там, где принято априори считать депутатский корпус сборищем сомнительных и никчемных людей, идея народного суверенитета прижиться не может", - считает он.

Большинству россиян неинтересны новости о работе Госдумы - 68% опрошенных сказали, что невнимательно относятся к новостям о ней. Чаще всего о нелюбви к чтению думских новостей признаются люди в возрасте от 46 до 60 лет - из них 74% сказали, что неохотно читают про парламент.

Интересуется работой законодателей каждый четвертый респондент (26%). Среди любителей парламентских новостей самые увлеченные - люди старше 60 лет (40% среди них ответили, что с интересом наблюдают за Госдумой).

То, что большинству не хочется знать больше о работе думы, по мнению политолога Бадовского, может говорить и о том, что людям, в основном, вполне достаточно той информации о ней, которую они получают. "В одну группу попадают люди из разных категорий - те, кто не интересуется политикой, и те, кто удовлетворен информацией о работе парламента, вопрос социологов не совсем корректный", - считает Бадовский.

Неинтересно

Две трети россиян не хотят знать больше о работе Госдумы (61%) и лишь треть опрошенных наоборот хотела бы получать больше информации о нижней палате российского парламента (34%).

В реальности граждан, которые интересуются работой Госдумы, еще меньше, говорит Кертман. "Интерес к деятельности Госдумы ограничен - ответ "да, хочется знать о ее работе больше" социально одобряемый, надо делать поправку на это", - отмечает он.

Впрочем, опрос ФОМ показал, что граждане не особенно разбираются в том, какой орган принимает какие решения.

Социологи задавали открытый вопрос о том, какие законы, принятые новой Госдумой, одобряют граждане. Это значит, что варианты ответов не предлагались, а люди сами отвечали на вопрос.

К примеру, выяснилось, что россияне положительно отнеслись к требованию пристегивать в машине детей до семи лет. Однако эту норму ввел премьер-министр Дмитрий Медведев своим постановлением. Госдума такой закон не принимала.

Среди уважаемых опрошенными "депутатов" числятся министр иностранных дел Сергей Лавров и бывший депутат, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. А одним из "депутатов", к которым они чувствуют неприязнь, россияне назвали премьер-министра Медведева.

Власть воспринимается россиянами как монолит, концепция разделения властей, преставление о парламенте как об отдельной ветви власти в массовом сознании почти отсутствует, отмечает социолог Кертман. "Функция Думы - писать законы. Вот их работа. Так люди ее воспринимают. На открытый вопрос, зачем она нужна, респонденты отвечают - законы же должен кто-то писать", - говорит эксперт.



Прошло еще недостаточно времени, чтобы люди заметили произошедшие изменения в новом созыве Госдумы, считает в свою очередь Добромелов.



"Ждать прорыва сейчас невозможно, информационно-пиаровский блок у Володина работает не очень эффективно", - отметил он.

Впрочем, Добромелов считает, что это нельзя ставить в вину спикеру, поскольку кардинально за полгода изменить общественное мнение о Думе невозможно. "Другое дело, что и тенденции к изменениям не видно", - признает он.