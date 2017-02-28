Опрос: 53% россиян не знают, кто такой Алексей Навальный

47% знают об этом политике. В октябре 2013 года узнаваемость оппозиционера составила 54%.

Среди слышавших о Навальном респондентов 83% не готовы голосовать за него на президентских выборах, пишет газета.

В частности, 63% опрошенных сообщили, что «определенно не будут» голосовать за оппозиционера на президентских выборах. 20% заявили, что «скорее не будут» отдавать ему свой голос. В марте 2012 года этот показатель составил 38 и 25% соответственно.

Один процент опрошенных заявил, что «определенно» проголосует за Навального на президентских выборах, а еще 9% допустили такую возможность. В марте 2012 года за политика готовы были отдать голоса 19% избирателей.

На просьбу «обозначить свое отношение к Алексею Навальному» 35% опрошенных сказали, что относятся к нему «нейтрально, безралично». Еще 23% «не могут сказать о нем ничего хорошего». 20% респондентов отметили, что Навальный вызывает у них раздражение и неприязнь, а 7% — что уважают и сочувствуют политику. 9% опрошенных не смогли сказать о нем ни хорошего, ни плохого, а еще 6% затруднились с ответом.

Опрос был проведен 17-20 февраля среди 1600 человек в 137 населённых пунктах.

Главный редактор журнала «Политические технологии» Сергей Поляков назвал уровень узнаваемости Алексея Навального «достаточно высоким». «Даже премьер не обладает стопроцентной узнаваемостью. Узнаваемость, близкая к 50%, у человека, который не появлялся на федеральных каналах, — достаточно высокая», — сказал он.

По словам главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, «больше всего людей знают о Навальном из телевизора, где рассказали, что он украл лес». Волков отметил, что штаб в своей работе будет исходить из того, что многие граждане не знают, кто такой Навальный. «Это для нас большое пространство для возможностей»,— отметил Волков.

В декабре 2016 года Навальный объявил о планах баллотироваться на выборах президента России в марте 2018 года. Это произошло после того, как Верховный суд отменил вынесенный в отношении политика обвинительный приговор по делу «Кировлеса». При новом рассмотрении этого дела суд в Кирове снова признал Навального виновным. Его защита обжаловала это решение, однако в случае вступления приговора в силу Навальный может быть лишен права принимать участие в выборах.