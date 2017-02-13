Оппозиция намерена провести у Кремля марш памяти Немцова

Организаторы запланировали шествие по тому же маршруту, что и в 2015 году, когда прошла первая акция сразу после убийства политика.

Российская оппозиция намерена провести у Кремля марш памяти Бориса Немцова. Как сообщил в своем микроблоге Twitter утром в понедельник, 13 февраля, один из организаторов этого мероприятия Илья Яшин, сопредседатель московского отделения движения "Солидарность" Петр Царьков передал заявку на проведение марша представителям мэрии.

Шествие планируется провести по маршруту 2015 года - первой акции, состоявшейся сразу после убийства оппозиционного политика. Тогда она прошла от Славянской площади по Москворецкой набережной с выходом на Большой Москворецкий мост, где был застрелен Борис Немцов.

В заявке организаторов указано до 30 тысяч участников акции.