Оппозиция намерена провести у Кремля марш памяти Немцова

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Deutsche Welle
понедельник, 13 февраля 2017 г. 12:37
Организаторы запланировали шествие по тому же маршруту, что и в 2015 году, когда прошла первая акция сразу после убийства политика.
B. Nemcovo nužudymo vieta
© Reuters/Scanpix

Российская оппозиция намерена провести у Кремля марш памяти Бориса Немцова. Как сообщил в своем микроблоге Twitter утром в понедельник, 13 февраля, один из организаторов этого мероприятия Илья Яшин, сопредседатель московского отделения движения "Солидарность" Петр Царьков передал заявку на проведение марша представителям мэрии.

Шествие планируется провести по маршруту 2015 года - первой акции, состоявшейся сразу после убийства оппозиционного политика. Тогда она прошла от Славянской площади по Москворецкой набережной с выходом на Большой Москворецкий мост, где был застрелен Борис Немцов.

В заявке организаторов указано до 30 тысяч участников акции.

Deutsche Welle
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Оппозиция намерена провести у Кремля марш памяти Немцова (21)

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Организаторы запланировали шествие по тому же маршруту, что и в 2015 году, когда прошла первая акция сразу после убийства политика.

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