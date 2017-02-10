Оппозиционный активист Гальперин арестован на 10 суток

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Deutsche Welle
пятница, 10 февраля 2017 г. 13:20
Российский оппозиционный активист Марк Гальперин осужден на 10 суток административного ареста за неповиновение полиции.
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Реутовский суд Московской области в четверг, 9 февраля, приговорил оппозиционного активиста Марка Гальперина к 10 суткам административного ареста. Об этом сообщила СМИ его адвокат Ксения Костромина. Гальперин признан виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Оппозиционера отправили в приемник города Электростали, рассказала Костромина в беседе с "Интерфаксом".

Пока нет достоверных сведений о том, что именно послужило поводом для ареста Гальперина. По мнению его соратника из организации "Новая оппозиция" Романа Ковалева, административное дело связано с событиями 7 февраля. Тогда в квартире Гальперина прошел обыск, а его самого отвезли на допрос в следственную службу ФСБ в качестве свидетеля, предположительно, по делу о публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ (статья 280.1 УК РФ).

После этого активиста доставили в УВД для оформления протокола по административной статье о нарушении правил проведения массовых мероприятий. "Он был доставлен с Лубянки в УВД по Реутову во вторник и через некоторое время ушел оттуда, причем его паспорт остался у полицейских", - пояснил Роман Ковалев.

В 2015 году Тверской районный суд Москвы приговорил Марка Гальперина в общей сложности к 38 суткам лишения свободы сразу по двум административным статьям. Восемь суток Гальперин получил за одиночный пикет с плакатом с надписью Je suis Charlie, а 30 суток - за участие в акции "15.01.15" на Манежной площади. Как отмечает "Открытая Россия", в 2016 году он участвовал в предвыборной кампании Вячеслава Мальцева, а также поддерживал лидера националистов Дмитрия Демушкина и его "Русский марш".

Deutsche Welle
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