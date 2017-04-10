Оппозиционер Навальный вышел на свободу после ареста

Его освободили в ОВД "Коньково", сообщил журналистам глава штаба Навального Леонид Волков.

Несколько десятков представителей СМИ собрались у спецприемника в районе "Мневники", где Навальный отбывал административный арест, но из ворот этого учреждения оппозиционер так и не вышел.

Навальный был приговорен к 15 суткам ареста после несогласованной акции в центре Москвы, на которой его сторонники протестовали против премьер-министра Дмитрия Медведева, обвиняя его в коррумпированности. Также политика оштрафовали на 20 тысяч рублей (около 350 долларов).

Незадолго до акции в интернете появился фильм-расследование Навального "Он вам не Димон", в котором Навальный утверждает, что Медведев через сеть некоммерческих организаций владеет многочисленной роскошной недвижимостью в России и за рубежом. На YouTube фильм фонда Навального посмотрели более 12 млн пользователей.

Помимо Навального на акции было задержано еще несколько сотен человек, каждому из которых оппозиционер, призывая выйти на улицы, обещал отсудить компенсацию в Европейском суде по правам человека.

Сам Медведев прокомментировал расследование спустя почти месяц после выхода фильма, во время визита на тамбовский мясокомбинат.

"Эти сюжеты снимают за большие деньги спонсоров, берут разную муть, чушь всякую собирают про моих знакомых или людей, про которых я никогда не слышал; про места, где я бывал и о которых никогда не слышал. Получается компот, и разобраться во всем этом довольно сложно", - прокомментировал расследование премьер. Сотрудники мясокомбината в ответ посоветовали ему "держаться".

"Тот персонаж, о котором вы говорите, открыто говорит: "Все плохие, изберите меня президентом!" Так, без всякого стеснения. И при этом тащит на улицы людей", - добавил премьер, очевидно имея в виду Алексея Навального, который в начале февраля заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2018 года.

Созванная Навальным протестная акция 26 марта в Москве была пресечена полицией и обернулась рекордным количеством задержаний - по информации мониторинговой группы "ОВД-Инфо" задержано было 1030 человек, а по официальным сводкам - 600.

Кроме того в день акции полицейские прервали прямую трансляцию митингов из офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального и задержали всех находившихся в офисе ФБК сотрудников. Сам офис был опечатан на несколько дней для проведения следственных действий, которые сотдруники ФБК считают незаконными.