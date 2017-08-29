Два из них расссказывают, что сотрудники Службы подключились к работе после обысков и первых задержаний. Это подразделение курирует оперативную работу по «Седьмой студии» и проверяет связи и контакты фигурантов дела. Собеседник, близкий к ФСБ, объясняет, что это подразделение ФСБ «оперативно обеспечивает деятельность министерства культуры».
«Театры, музеи находятся в поле зрения подразделений по защите конституционного строя. Там работают высококвалифицированные специалисты, которые понимают, что такое культура и искусство. Я сам был замначальника отдела, который занимался кураторством театров, выставок. Понимание специфики было абсолютное», — подтвердил изданию бывший начальник Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России Александр Михайлов.
По его мнению, учреждения культуры могут использоваться «противником для пропаганды», «на их базе может осуществляться вербовка». В ходе оперативного сопровождения ФСБ может вести наблюдение, прослушивать телефоны, контролировать переписку, обследовать помещения, проводить оперативные эксперименты и внедрять сотрудников в группы.
«В данном случае это было поручено ФСБ, потому как она ближе к теме интеллигенции, более деликатно умеет с ней работать, чем МВД», — пояснил собеседник РБК.
25 августа Басманный суд отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Его подозревают в организации хищения 68 млн рублей, выделенных Минкультуры в 2011-2014 годах на реализацию театрального проекта «Платформа» на базе «Седьмой студии». Сам Серебренников свою вину не признает.
В поддержку Серебренникова высказались актриса, лауреат двух премий «Оскар» Кейт Бланшетт, обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, актриса Нина Хосс, дирижер Теодор Курентзис и другие. Кроме того, за режиссера поручились Андрей Малахов, Филипп Киркоров, Наталья Солженицына, Иван Ургант, Данила Козловский, Елизавета Боярская и другие деятели культуры.
Оперативным сопровождением дела Серебренникова займется служба ФСБ
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