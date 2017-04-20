Омбудсмен заподозрила ложный донос в сообщениях о пытках геев в Чечне

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова усомнилась в достоверности сообщений о преследованиях гомосексуалистов в Чечне.

"У меня возникают подозрения, что это - провокация, что это - ложный донос", - заявила омбудсмен на встрече с депутатами Госдумы.

"Я еще не готова сделать сегодня сделать эти выводы, но выводы нужно делать. Что это, действительно люди пострадали, или кто-то хочет спекулировать на этом?" - задалась вопросом Москалькова.

Она напомнила, что направила запросы в различные силовые ведомства и отовсюду получила ответ об отсутствии обращений пострадавших и их родственников к правоохранителям.

"Сегодня я обращаюсь к заявителю: препятствие моей дальнейшей проверке - это отсутствие имен, фамилий, конкретных данных. У меня есть возможность лично выехать, запросить, посмотреть документы - действительно ли не было регистрации [обращений], что я и хочу сделать", - сказала Москалькова.

"Новая газета" в начале апреля опубликовала расследование о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни. В ней говорилось, что в республике за последние недели были задержаны более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальных связях.

По данным издания, известно по меньшей мере о трех мужчинах, которые были убиты похитителями.

"Новая газета" заявила, что располагает именами погибших представителей ЛГБТ-сообщества, а также всех пострадавших, но готова назвать их имена следственным органам лишь когда люди, подвергшиеся гонениям, будут в безопасности.

Чеченские официальные лица и местные представители духовенства крайне резко отреагировали на эти сообщения. Так, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что расследование "Новой газеты" - "абсолютная ложь". По его словам, "нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике".

"Если бы в Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются", - добавил представитель Рамзана Кадырова.

Международные правозащитники отнеслись к сообщениям "Новой газеты" серьезно. Организация Amnesty International призвала российские власти немедленно расследовать сообщения о преследованиях геев в Чечне. Расследовать ситуацию потребовало также Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

"Я получила очень высокие запросы, правда, все иностранные. Потом уже обратились ко мне с подачи иностранных наши", - рассказала Москалькова депутатам Госдумы.

"Я беседовала с инициаторами, они говорят: боятся. Было указано по поводу пропаж и двух тюрем с конкретными адресами в городе Аргун, что якобы там пыточные зоны. Я, имея взаимодействие с правозащитниками, обращаюсь к ним, к журналистам, которые там работают, они выезжают на место, проверяют каждый угол - не соответствует действительности", - сказала омбудсмен.

Сообщения о преследованиях в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации категорически отвергают все должностные лица, подконтрольные главе республики, а сам Кадыров 19 апреля на встрече с Владимиром Путиным заверил президента России, что в Чечне не задерживают и не убивают мирных граждан.

Что же касается угрозы возмездия "Новой газете", о чем было заявлено чеченскими старейшинами и представителями духовенства, то в руководстве республики уверяют, что журналисты неправильно истолковали текст принятой на общем собрании резолюции и ни о каком насилии речь в документе якобы не идет.