Олега Навального снова отказались освободить досрочно

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bbcrussian.com
понедельник, 27 февраля 2017 г. 15:25
Урицкий суд Орловской области отклонил ходатайство Олега Навального, брата оппозиционера Алексея Навального, об условно-досрочном освобождении.
Alexey and Oleg Navalny
© AP/Scanpix

Свое решение суд обосновал полученными из колонии рапортами, согласно которым он регулярно нарушал режим содержания в исправительном учреждении.

Согласно этим документам, Олег Навальный, в частности, не ложился спать после отбоя и спал на лавке в неположенное время.

Суд не в первый раз отказывает Олегу Навальному в досрочном освобождении. В июне прошлого года тот же суд отклонил ходатайство осужденного по тем же причинам.

Олег Навальный отбывает срок по так называемому делу "Ив Роше". В конце 2014 года его и его брата Алексея признали виновными в хищении более 26 млн рублей у компании "Ив Роше", а также в отмывании денег.

Оба они отрицали причастность к преступлению, называя дело политически мотивированным. Тем не менее Олег получил 3,5 года колонии общего режима. Алексей Навальный был приговорен к такому же сроку, но условно.

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