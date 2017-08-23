Офицеров ФСБ заподозрили в передаче США данных о русских хакерах

Сотрудники ЦИБ ФСБ, арестованные за госизмену, подозреваются в передаче американской разведке имен российских хакеров. Источники Дождя в ФСБ утверждают, что именно по их наводке был задержан на Мальдивах сын депутата Госдумы Роман Селезнев и произошли другие задержания предполагаемых киберпреступников по всему миру.

Дождю стало известно, в чем подозревают арестованных в декабре прошлого года замруководителя Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, оперуполномоченного ЦИБ Дмитрия Докучаева, руководителя одного из отделов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и Георгия Фомченкова, которого агентство Reuters называет бывшим сотрудником ФСБ.

До сих пор сообщалось только, что им предъявлено обвинение в госизмене (статья 275 УК), но суть обвинения не раскрывается. Два собеседника Дождя, близких к ФСБ и представитель крупной компании по кибербезопасности утверждают, что они передавали американским разведкам имена российских хакеров, которых потом задерживали по всему миру.

Именно в результате обработки информации, полученной от «группы Михайлова», как следует из слов собеседников Дождя, произошел громкий арест в 2014 году на Мальдивах Романа Селезнева — сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. Сейчас Селезнев признан в США виновным в кибермошенничество на сумму в 170 млн. долларов и приговорен к 27 годам заключения.

Одним из свидетелей обвинения в «деле Михайлова» стал владелец компании Chronopay Павел Врублевский, который в 2013 году был приговорен в России к 2,5 годам лишения свободы за организацию Ddos-атак. Об этом Дождю рассказал источник в окружении Стоянова и подтвердил сам Врублевский.

При этом еще в феврале агентство Reurets писало, что в своих показаниях Врублевский обвинял Михайлова и компанию в том, что они передали американским спецслужбам через зарубежные компании сведения о бизнесе Врублевского. Источник Дождя, близкий к ФСБ, считает, что Михайлов совершил измену в корыстных целях. По версии же собеседника в киберсообществе, это было скорее негласное партнерство российских спецслужб с американскими коллегами: русских хакеров, живущих за границей и атакующих зарубежные компании, легче было привлечь к ответственности в США.