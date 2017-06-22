"Одноклассники" запустили приложение для обхода блокировки на Украине

«Вы снова можете без ограничений общаться в Одноклассниках со своими родными и близкими. Это возможно с помощью официальных мобильных приложений ОК для iPhone и Android», — говорится в нем.

Для того, чтобы обойти блокировку, нужно установить приложение «Одноклассников» на смартфон или обновить его до последней версии, которую можно скачать в AppStore и Google Play.

Указ о блокировке «Одноклассников», а также сети «ВКонтакте» и сервисов «Яндекса» и mail.ru президент Петр Порошенко подписал в середине мая.

Доступ к ним ограничен на три года.

Из-за этих мер «Яндекс», Mail.ru и «ВКонтакте» заявили о закрытии офисов на Украине.