"Одноклассники" запустили приложение для обхода блокировки на Украине

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Телеканал "Дождь"
четверг, 22 июня 2017 г. 17:05
Социальная сеть "Одноклассники" нашла способ обойти блокировку на Украине, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на сообщение, отправленое пользователям соцсети.
© Shutterstock

«Вы снова можете без ограничений общаться в Одноклассниках со своими родными и близкими. Это возможно с помощью официальных мобильных приложений ОК для iPhone и Android», — говорится в нем.

Для того, чтобы обойти блокировку, нужно установить приложение «Одноклассников» на смартфон или обновить его до последней версии, которую можно скачать в AppStore и Google Play.

Указ о блокировке «Одноклассников», а также сети «ВКонтакте» и сервисов «Яндекса» и mail.ru президент Петр Порошенко подписал в середине мая.

Доступ к ним ограничен на три года.

Из-за этих мер «Яндекс», Mail.ru и «ВКонтакте» заявили о закрытии офисов на Украине.

Телеканал "Дождь"
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