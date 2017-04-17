Один из организаторов теракта в метро Петербурга задержан в Подмосковье

В Одинцовском районе Московской области задержан 27-летний выходец из Центральной Азии Аброр Азимов. Он считается одним из организаторов теракта 3 апреля в метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибли 14 человек, не считая террориста-смертника. О задержании говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, которое цитирует РИА "Новости".

По предварительной информации, после задержания Азимов был доставлен в Следственный комитет. При этом сообщается, что именно задержанный занимался подготовкой террориста-смертника из петербургского метро Акбаржона Джалилова.

В ЦОС пояснили, что сотрудники ФСБ задержали Азимова в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга. При задержании у подозреваемого был изъят боевой пистолет. Это следует из видео ФСБ, которое позднее опубликовали журналисты РБК.

На кадрах видеосъемки видно, как Азимов был задержан на тропе, ведущей к железнодорожным путям. "За что задержаны, догадываетесь?" - спросил один из оперативников у Азимова, который к этому моменту лежал на земле лицом вниз. "Да", - ответил Азимов. При задержании сотрудники ФСБ изъяли у предполагаемого террориста пистолет с патронами. "Боевой", - отметил на видео оперативник.

По информации Life, Азимова четыре года назад лишили гражданства на родине - в Киргизии. С тех пор он перебрался в Россию, где и стал исповедовать идеи радикального ислама, и поселился в подмосковном Одинцово.

В 2015 году Азимов попал в поле зрения правоохранительных органов из-за превышения скорости. Выписав небольшой штраф, сотрудники полиции его отпустили. При этом, как отмечают журналисты, штраф Азимов так и не уплатил.

Со ссылкой на данные спецслужб, издание сообщает о том, что Джалилов познакомился с Азимовым еще в Киргизии, где оба жили в Оше, городе, расположенном в долине Фергана, которая разделяет Узбекистан, Таджикистан и Киргизию.

Расследование уголовного дела ведется до сих пор. В прошлую пятницу, 14 апреля, стало известно, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провел совещание со следственной группой, на котором ему доложили о промежуточных результатах расследования теракта в метро Санкт-Петербурга.

Как пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, на совещании Бастрыкин заслушал доклады об уже проведенных следственных действиях и собранных доказательствах по делу. По его итогам был дан ряд поручений. В совещании приняли участие руководитель главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу и члены следственно-оперативной группы.

По делу о теракте в метро Санкт-Петербурга ранее были арестованы восемь подозреваемых. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, еще двое - в Москве: это Содик Ортиков, Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов и Шохиста Каримова.

В ходе обыска в квартире на Товарищеском проспекте, где был задержан 23-летний Махмудов, было изъято самодельное взрывное устройство, схожее с тем, что сработало в вагоне метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Сообщалось, что Махмудов, который имеет среднее специальное образование, жил в Петербурге с просроченной регистрацией. С его слов, работал строителем, занимался штукатурными работами.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Погибли 15 человек, включая предполагаемого смертника, более 50 пассажиров получили ранения. В тот же день на станции "Площадь Восстания" была найдена неразорвавшаяся самодельная бомба, ее вовремя обезвредили.

В Генеральной прокуратуре РФ взрыв квалифицировали как теракт. По факту инцидента заведено уголовное дело по ст. 205 ("Теракт") и ст. 223.1 ("Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств"). 4 апреля Следственный комитет назвал предполагаемым террористом 22-летнего уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова.

Российские СМИ ранее писали о том, что среди восьми предполагаемых соучастников петербургского террориста Джалилова могут находиться два несостоявшихся смертника. По одной из версий, которая сейчас изучается следователями, один из них должен был взорвать бомбу, найденную и обезвреженную после взрыва в петербургском метро 3 апреля на станции "Площадь Восстания", а другой - устроить самоподрыв на траурных мероприятиях по жертвам теракта.

Согласно этой версии, первый террорист в день теракта 3 апреля по какой-то причине не пришел на встречу с Джалиловым, чтобы забрать второе взрывное устройство. Тогда Джалилов оставил "лишнюю" бомбу на "Площади Восстания" и с другим СВУ совершил самоподрыв в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Отметим, что ранее журналисты нашли в этой версии нестыковки. Кроме того, есть версия, что изначально Джалилов не собирался взрываться, но сообщники его обманули.

Третью бомбу нашли во время спецоперации по задержанию предполагаемых сообщников Джалилова, прошедшей в доме N22/1 на Товарищеском проспекте Санкт-Петербурга. По данным СМИ, взрывное устройство, как и найденное на "Площади Восстания", было замаскировано под огнетушитель и было готово к использованию.