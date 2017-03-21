Обвиняемый по делу "Норд-Оста" Закаев получил 19 лет колонии

Московский окружной военный суд приговорил Хасана Закаева, обвиняемого по делу "Норд-Оста", к 19 годам колонии строгого режима.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично - на несколько десятков миллионов рублей. Всего они требовали компенсацию на сумму около 100 миллионов.

Прокуратура просила для Закаева 23 года лишения свободы. Он обвинялся по шести статьям УК, включая терроризм, пособничество захвату заложников и убийство.

Обвинение утверждало, что Закаев перевозил оружие и взрывные устройства для террористов, захвативших театральный центр на Дубровке, а также участвовал в подготовке взрыва рядом с одним из московских "Макдоналдсов", в результате которого один человек погиб и десятки пострадали.

Закаев признал вину только в незаконном обороте оружия. Он заявил, что не знал о планах захватчиков "Норд-Оста".

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Вердиктом довольно только обвинение

"Суд признал признал Закаева виновным по всем статьям предъявленного обвинения", - заявил представитель обвинения Дмитрий Дядюра. "Мы в принципе согласны с принятым судом решением", - сказал он.

Один из адвокатов Закаева Сулейман Ибрагимов заявил, что приговор будет обжалован. "Мой подзащитный пояснил, что ему было сказано, что оружие предназначается для продажи", - пересказал Ибрагимов позицию Закаева.

Юрист добавил, что сомневается, что у его клиента есть деньги на выплату компенсаций.

"Срок наказания и даже сумма исков для нас второстепенный вопрос", - заявила один из адвокатов потерпевших Карина Москаленко.

"Проблема в том, что по делу "Норд-Оста" истина так и не установлена", - пояснила она.

"Мы говорим об ответственности должностных лиц. Уголовное дело в их отношении никогда не расследовалось. Это неправильно. И в Верховном суде мы будем выступать с жалобой по этому поводу", - резюмировала Москаленко.

"Я считаю, что этот человек должен был получить больший срок за то, что он сделал. Кроме того, на скамье подсудимых должно быть больше людей", - сказал Русской службе Би-би-си потерпевший Артем Закарян, у которого в театральном центре на Дубровке погиб отец.

На вопрос, верит ли Артем, что к ответственности будут привлечены должностные лица, отдававшие приказ о штурме, и ответственные за спасательную операцию, Закарян ответил: "Я не знаю. Но мы на это надеемся".

Закаев был задержан в 2014 году, когда, по версии следствия, по поддельным документам пересек границу Херсонской области и Крыма.

23 октября 2002 года преступники захватили здание театрального центра на Дубровке, где шел мюзикл "Норд-Ост". Они требовали вывода федеральных сил из Чечни. 26 октября спецназ ФСБ взял центр штурмом. При этом предварительно в здание закачали неизвестный газ.

В результате были убиты все 40 нападавших. По официальным данным, скончались 130 мирных граждан. Представители потерпевших заявляли о 174 жертвах.

Российские власти не признают, что причиной гибели заложников мог быть именно газ, который был закачан в помещение перед началом штурма. В ходе суда над Закаевым потерпевшие заявляли ходатайство о том, чтобы обнародовать состав газа, но оно было отклонено.

Ранее по делу к срокам от 8,5 до 22 лет лишения свободы были приговорены шестеро сообщников нападавших.

На свободе в международном розыске находится еще один фигурант дела о захвате театрального центра, Герихан Дудаев.